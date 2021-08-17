Як і в чому українцям зберігати свої заощадження: поради експерта

глава Ради Національного банку України Богдан Данилишин, з початку серпня населенням куплено на 45 млн доларів більше, ніж продано. Адже в головах наших громадян давно закріпився стереотип, що свої особисті заощадження краще зберігати в іноземних грошових знаках. Однак, виявляється, це не завжди вигідно. Крім того, є чимало інших способів вкладення і примноження своїх активів. Правда в залежності від способу вкладення коштів ризикованість таких операцій теж сильно змінюється. Відповісти на запитання, як і в чому краще зберігати свої заощадження, «ФАКТИ» попросили аналітика компанії «Альпарі» Максима Пархоменка. Останнім часом помітно зміцнився курс національної валюти , і багато українців, які мають вільні кошти, почали активніше купувати долари та євро. Як повідомивз початку серпня населенням куплено на 45 млн доларів більше, ніж продано. Адже в головах наших громадян давно закріпився стереотип, що свої особисті заощадження краще зберігати в іноземних грошових знаках. Однак, виявляється, це не завжди вигідно. Крім того, є чимало інших способів вкладення і примноження своїх активів. Правда в залежності від способу вкладення коштів ризикованість таких операцій теж сильно змінюється. Відповісти на запитання, як і в чому краще зберігати свої заощадження, «ФАКТИ» попросили

— Відповідь на це запитання залежить від декількох умов, — каже Максим Пархоменко. — Перше — це ліквідність. Дайте собі відповідь, наскільки швидко ви хочете повернути свої гроші і скільки потенційно готові втратити, щоб отримати їх максимально швидко.

Наприклад, якщо гроші можуть знадобитися вам у будь-який момент, не варто вкладатися в акції або біткойн — їх перевід у готівку вимагає часу. Так що тут можливий варіант, що в потрібний момент ви просто не зможете отримати необхідну суму. Краще купіть іноземну валюту або відкрийте депозит.

Щоб уникнути неприємних несподіванок, на першому етапі потрібно розділити свої кошти на два кошики. В одному будуть термінові гроші, які ви зможете легко зняти в один день. В іншому — довгострокові, більш вигідні, але менш доступні для термінового отримання.

Довгострокові заощадження також слід розділити на частини, направляючи їх в покупку акцій, криптовалют та інших інструментів. Важливо розуміти, що, купивши долари або відкривши депозит, ви не стаєте інвестором. Ви просто прагнете врятувати свої гроші від інфляції. І, до речі, врятувати їх таким чином вдається далеко не завжди. Адже ми відчуваємо цінність грошей, виходячи з їхньої поточної купівельної спроможності. У майбутньому ціни будуть рости, і цінність кожної тисячі гривень стане падати. Про це багато хто забуває, а даремно.

Саме тому покупка доларів найчастіше буде приносити вам негативну прибутковість, а депозит в кращому випадку виведе вас у нуль. Аналогічна історія з дорогоцінними металами — вони як депозит. Одні тільки ваші витрати на роботу з ними з'їдають всю прибутковість. Тому й існує таке поняття як «реальна прибутковість».

Є чимало способів вкладення і примноження своїх активів

— Ну, з першою умовою більш-менш зрозуміло. А яка друга умова для збереження заощаджень?

— Друга умова — це ризики. При довгостроковому інвестуванні прибутковість повинна не тільки перебивати інфляцію, але й відповідати вашим ризикам. Найменш ризиковою є покупка облігацій, в нашому випадку це облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Вони забезпечені самим існуванням їх емітента — держави, і відповідають поняттю «безризикова прибутковість». На жаль, відсоток по них не надто високий. Все, що дає більш високу цифру прибутковості, несе за собою і більш високий ризик. Що б вам не говорили, саме так і працює зростання прибутковості — вона автоматично збільшує ваш ризик. Чим далі прибутковість активу відривається від прибутковості ОВДП, а зараз це 7−8% річних, тим істотніші ризики. Це найпростіша градація, від якої можна оцінити ризикованість інвестиції. Прибутковість 30% річних — в 4 рази вище, так що й ризики множте на чотири.

— Тобто з більш ризикованими вкладеннями краще не зв'язуватися?

— Не зовсім так. Варто розуміти, що наявність ризику зовсім не означає, що ви щось втратите. Ризик — це лише можливість втрати. І як будь-якою іншою можливістю на фінансових ринках, ризиками можна керувати. Правда для цього потрібен великий досвід і серйозні знання.

Простий приклад. Ви інвестуєте в нерухомість на стадії будівництва. Існує ризик недобудови. Знизити його можна, проаналізувавши ринок, забудовника, найнявши юриста тощо. Це і є управління ризиком. Чим більше у вас досвіду і знань, тим краще ви можете управляти ризиком.

Це стосується будь-яких видів інвестицій. Працюючи з довгостроковими активами, підготуйтеся, вивчіть інформацію і тільки після цього приймайте рішення, — підсумував фінансовий аналітик.

Варто нагадати, що 23 серпня Україна отримає від МВФ більше 2,7 мільярда доларів у рамках розподілу між 190 країнами 650 мільярдів доларів, виділених фондом на боротьбу з наслідками коронакризи. На думку експертів, цей фактор здатний істотно вплинути на подальше зміцнення курсу гривні до основних валют. А значить, купувати долари і євро стане вигідніше.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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