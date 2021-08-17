Більше багатьох лікарів та вчителів: відомий український блогер Машуковський розповів про свої заробітки у TikTok

Відомий український блогер та засновник TikTok-хауса Олег Машуковський, який нещодавно «засвітився» у компанії Тіни Кароль та Наталі Могилевської, розповів про свої заробітки на TikTok.

Машуковський зізнався, що основним джерелом його доходу є TikTok. За створення контенту для себе та своїх підопічних у TikTok-хаусі блогер отримує зарплатню.

При цьому він уточнив, що не дивлячись на те, що популярність цієї соцмережі постійно зростає, суми доходу від створення контенту в ній можуть бути різними.

Верхню межу свого заробітку блогер не назвав, зазначивши лише, що в місяць заробляє від близько 1,5 тисячі доларів.

Нагадаємо, нещодавно співачка Настя Приходько потрапила у скандал через висловлювання про сучасних блогерів. У пості Приходько згадала Машуковського. Пізніше співачці довелося прийняти виклик блогера й погодитися приїхати у будинок TikTokерів, щоб публічно висловити свою думку про ситуацію та самого Машуковського.

фото lifestylemedia.biz/

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