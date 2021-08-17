26.64 / 26.83 31.24 / 31.59
Київ: +32
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Більше багатьох лікарів та вчителів: відомий український блогер Машуковський розповів про свої заробітки у TikTok

14:12 17 серпня 2021
Олег Машуковскій

Відомий український блогер та засновник TikTok-хауса Олег Машуковський, який нещодавно «засвітився» у компанії Тіни Кароль та Наталі Могилевської, розповів про свої заробітки на TikTok.

Машуковський зізнався, що основним джерелом його доходу є TikTok. За створення контенту для себе та своїх підопічних у TikTok-хаусі блогер отримує зарплатню.

При цьому він уточнив, що не дивлячись на те, що популярність цієї соцмережі постійно зростає, суми доходу від створення контенту в ній можуть бути різними.

Верхню межу свого заробітку блогер не назвав, зазначивши лише, що в місяць заробляє від близько 1,5 тисячі доларів.

Нагадаємо, нещодавно співачка Настя Приходько потрапила у скандал через висловлювання про сучасних блогерів. У пості Приходько згадала Машуковського. Пізніше співачці довелося прийняти виклик блогера й погодитися приїхати у будинок TikTokерів, щоб публічно висловити свою думку про ситуацію та самого Машуковського.

фото lifestylemedia.biz/

294

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Виплати перестали підвищувати: в якому разі краще повернутися до пенсії за віком

Потап і Настя

«Нехай Настя посидить на стільчику Каті»: Каменських і Потап готуються стати батьками

Пляж

«Бігом все купатися»: названо український курорт, де море очистилося від медуз

пенсія

На картку або через листоношу: в ПФУ зробили важливе уточнення щодо отримання пенсій з 1 вересня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.