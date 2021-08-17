Кабмін опублікував постанову про тарифи на електроенергію для населення з 1 жовтня: хто зможе платити менше

Кабінет міністрів України офіційно опублікував постанову про тарифи на електричну енергію для населення та ряду інших споживачів, які будуть діяти з 1 жовтня. Постанову № 859 було прийнято 11 серпня 2021 року.

Згідно з документом, тариф для населення при споживанні до 250 кВт•год на місяць знизиться на 14%, до 1,44 грн за 1 кВт • год.

Ціни залишаться на рівні 1,68 гривень за 1 кВт•год, якщо обсяг споживання понад 250 кВт•год на місяць. В цьому випадку тариф 1,68 гривень буде діяти для всього споживання електроенергії, а не тільки для обсягу, який перевищує 250 кВт•год на місяць.

Постанова передбачає, що фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів будуть діяти до 30 квітня 2022 року включно.

При цьому для побутових споживачів з обсягом споживання понад 250 кВт•год на місяць ціна залишиться на рівні тарифу в 1,68 грн за кВт-год за весь обсяг споживання.

Крім того, уряд закріпив тариф в 1,68 грн за кВт•год для колективних побутових споживачів, гуртожитків, які розраховуються за електроенергію за загальним лічильником в частині споживання електроенергії фізичними особами для власних потреб, за винятком професійної та господарської діяльності.

Тариф в розмірі 1,68 грн за кВт•год був закріплений за дачними та дачно-будівельними кооперативами, садовими товариствами, гаражно-будівельними кооперативами на технічні цілі та освітлення території.

Крім того, Кабмін відніс до категорії споживачів, які отримують електрику за фіксованою ціною, юридичні особи, які здають житло для внутрішньо переміщених осіб, і релігійні організації.

Нагадаємо, що 11 серпня Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою тариф на електроенергію для населення знижується до 1,44 грн за кіловат-годину, якщо домогосподарства споживають менше 250 кіловат-годин на місяць.

29 червня Кабмін в черговий раз продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення та ряду інших споживачів в розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня. Пізніше Кабмін продовжив термін дії постанови про діючу модель покладання спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії ще на один місяць — до 31 серпня 2021 року.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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