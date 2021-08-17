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Гроші

Податкова амністія для українців: у НБУ зробили заяву

16:22 17 серпня 2021
нацбанк

У зв'язку з оголошеним стартом податкової амністії в Україні Нацбанк владнав деякі питання, що стосуються нових рахунків фізосіб для добровільного декларування коштів. З 1 вересня на ці рахунки можна буде перевести кошти в гривні і у валюті, які досі зберігалися на рахунках із спеціальним режимом використання.

Податкова амністія або одноразове добровільне декларування активів триватиме з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року. Ті, хто збирається задекларувати цінності, повинен звернутися в банк, той відкриє поточний рахунок для розміщення капіталу в гривні, в валюті або в банківських металах. Після того, як будуть перевірені джерела походження коштів, активи можна буде перевести на інший банківський рахунок, зняти з рахунку, використовувати спеціальний рахунок як звичайний поточний рахунок фізособи.

Нагадаємо, об'єктом добровільного декларування можуть бути безготівкові валютні цінності (банківські метали, кошти в гривні і у валюті), нерухомість, земля, транспортні засоби, предмети мистецтва та антикваріату, ювелірні вироби. «ФАКТИ» наводять повний список об'єктів, що підлягають декларуванню.

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З валютних цінностей, на рахунках в банках, а з також з рухомого і нерухомого майна в Україні збір при добровільному декларуванні становить 5%.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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