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Гроші

Фіксований тариф «на світло» скасують: дата та скільки платитимуть українці

17:58 17 серпня 2021
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З 1 жовтня в Україні почне діяти другий тариф на електрику. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год, будуть знижені до 1,44 грн за кВт-год (з нинішніх 1,68 грн). У той же час для тих українських сімей, які споживають понад 250 кВт-год на місяць, тарифи залишаються без змін. Нові правила запрацюють з 1 жовтня», — йдеться в повідомленні.

За даними, що призводить прем'єр-міністр, в середньому українська сім'я споживає 168 кВт-год на місяць. Тому більшість українців має відчути здешевлення тарифу.

Нагадаємо, Кабмін до 31 серпня продовжував дію фіксовану ціну на електрику для населення та ряду інших споживачів в розмірі 1,68 грн за кВт-год.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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