Недешева справа: у скільки обійдеться зібрати дитину до школи

Чим ближче до 1 вересня, тим більше батьки побоювалися, що школярі матимуть черговий рік з дистанційним навчанням. Проте в Міносвіти поспішили заспокоїти, що школи в будь-якому випадку будуть працювати, а значить, слід готуватися до занять в класах. Як повідомляє ТСН, при зборі дитини до школи традиційно найбільшими витратами для батьків учнів будуть формений і спортивний одяг та взуття. Сім'ям першокласників додатково доведеться витратитися на якісний рюкзак/портфель. Крім того, в шкільний кошторис варто закласти суму на робочі зошити, які докуповуються додатково до підручників.

Якщо школа вимагає не просто ділового, а форменно-костюмного стилю, то таке вбрання для дитини може потягнути на 1,5 тисячі гривень. Шкільна «трійка» для хлопчика (піджак, жилет і штани) буде коштувати від 900 гривень, шкільне взуття — від 500 грн, спортивний костюм — близько 500 гривень, кросівки — від 300 грн.

Для дівчинки формений комплект (штани, спідниця, блуза, жакет) обійдеться в 1000 гривень, туфлі — від 500 гривень, спортивна форма — приблизно в 500 грн, кросівки — близько 300 грн.

Портфелі, ранці, рюкзаки в залежності від функціональності можуть коштувати від 300 гривень (прості моделі з одним-двома відділеннями) і аж до 4 тис. гривень (жорсткий каркас, ергономічної форми спинка, захист від промокання, стійке покриття).

Приблизний набір канцелярських товарів залежить від віку дитини. Молодшим школярам економ-пакет канцелярії обійдеться приблизно в 300 грн. Сюди увійдуть 10 зошитів і папка для них (35 грн), обкладинки для зошитів і підручників (65 грн), ручка (2 грн), простий олівець (2 грн), лінійка (2 грн), пенал (15 грн), альбом для малювання (12 грн), фломастери, олівці, фарби, пензлик (70 грн), папка для праці (30 грн) і її вміст: ножиці (13 грн), клей (10 грн), кольорові папір і картон (35 грн), пластилін (15 грн).

Нагадаємо, в Міносвіти заявили, що якщо в школах знайдеться 80% вакцинованих вчителів, то навіть при потраплянні області в жовту/червону карантинну зону, навчальний заклад зможе продовжувати працювати.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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