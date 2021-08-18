Уже в жовтні сотні компаній в Україні можуть «нарватися» на серйозні штрафи: причина і кого стосується

До числа осінніх нововведень для українського бізнесу додалася ще особлива процедура розкриття власників. До 10 жовтня 2021 року керівники українських компаній повинні подати в Державну реєстраційну службу схему про структуру власності. З огляду на те, що за два місяці процедуру доведеться пройти більш ніж мільйону юросіб, обов'язково знайдуться ті, хто запізниться. Як повідомляє «Економічна правда», за зволікання загрожують великі штрафи.

Наказом Мінфіну компаніям наказано не просто перерахувати власників, а докласти схематичне зображення. Таким чином, до державного реєстратора доведеться принести наступний пакет документів:

Заява (бланк форми 2 є на сайті Мінфіну);

Схематичне зображення структури власності;

Копії паспортів бенефіціарів компанії.

Додаткові документи будуть потрібні, якщо серед власників є іноземець.

Від подачі нових даних звільнені державні та комунальні структури, політичні партії та об'єднання громадян, створені не з бізнес-метою (творчі, професійні спілки, релігійні організації). Також виняток зроблено для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, торгово-промислових палат.

За неподання (несвоєчасне подання) інформації керівнику випишуть штраф від 17 до 51 тис. грн. За надання неправдивих відомостей загрожує штраф до 136 тис. грн або навіть позбавлення волі до трьох років.

Нагадаємо, раніше відзвітуватися про власників змушені були небанківські фінансові установи.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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