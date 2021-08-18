Тарифи на тепло для українців перерахують: названа ціна газу

Якщо з тарифами на електроенергію на найближчий час Кабмін визначився — рішення вступить в силу з 1 жовтня, а ціна на газ залишиться незмінною (для домогосподарств, що користуються річним тарифом) до наступної весни, то питання з опаленням все ще залишається відкритим.

Адже цього року повноваження з формуванню тарифів на тепло центральна влада передала на місця — органам місцевого самоврядування. Тим часом у Міністерстві розвитку громад і територій повідомили про селекторну нараду з головами міськрад і обласних ОДА з питань підготовки до опалювального сезону.

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Так, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що при формуванні тарифів на тепло для населення повинна бути врахована фіксована ціна природного газу — 7420 гривень за тисячу кубометрів.

Ексклюзивне інтерв'ю з екс-міністром з питань ЖКГ Олексій Кучеренком про те, якою буде ціна газу для населення, чи доведеться імпортувати електроенергію з Білорусії і як зміниться підхід до нарахування субсидій у новому опалювальному сезоні, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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