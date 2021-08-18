Курс долара продовжує падати: коли почнеться його зростання

Українська валюта б'є рекорди за темпами зміцнення курсу. Правда, якщо долар продовжує дешевшати, то європейська валюта в останні дні трохи подорожчала. Так, з 11 серпня, долар подешевшав на 8 копійок, а євро подорожчав на 2 копійки. У середу, 18 серпня, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 26,68 грн за долар і 31,38 грн за євро. На готівковому валютному ринку долар подешевшав за тиждень на 10 копійок, а євро — на 4−5 копійок. В обмінниках долари можна здати в середньому по 26,63 грн, купити — по 26,83 грн; євро — здати по 31,19 грн, купити — по 31,55 грн.

Думки експертів щодо подальшого курсу національної валюти розділилися.

«За минулий тиждень курс долара до гривні знизився у всіх сегментах валютного ринку на 0,3−0,6%, — повідомив «ФАКТАМ» старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Іосуб. — Так, з минулого вівторка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, впав з 26,80 до 26,68 грн (-0,6%). Курси попиту й пропозиції долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час знизилися з 26,79−26,81 грн до 26,65−26,67 грн (-0,5%). Середні курси купівлі та продажу готівкового долара в банках за тиждень впали з 26,72−26,92 грн до 26,65−26,83 грн (-0,3%). При цьому різниця між середніми курсами продажу і купівлі скоротилася з 0,8% до 0,7%.

Протягом найближчого тижня ми очікуємо незначного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках — 26,6−26,8 грн", — вважає Вадим Іосуб.

Однак, на думку деяких експертів, під тиском негативних чинників курс гривні незабаром може знову ослабнути.

«У вівторок на міжбанківському валютному ринку долар США до гривні незначно ослабнув, — розповів «ФАКТАМ» аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — НБУ на ринок не виходив, що допомогло гривні зміцнитися. Торгова сесія вівторка по валютній парі долар — гривня завершилася на рівні 26,69 грн, курс євро впав до позначки 31,32 грн.

Згідно зі звітом Міністерства економіки України, ВВП в II кварталі виріс на 5,4% відносно аналогічного періоду 2020 року. У I кварталі поточного року даний показник впав на 0,1% в межах сезонних коливань. У I півріччі зростання ВВП оцінюється на рівні 1%. На жаль, подібні темпи відновлення економіки явно недостатні для швидкого подолання негативних наслідків пандемії коронавірусу.

За даними Державної митної служби України, протягом перших 7 місяців 2021 року сальдо зовнішньої торгівлі, тобто різниця між обсягами експорту та імпорту, залишається негативним і становить 1,72 млрд доларів, що на 20,69% менше, ніж за аналогічний період 2020 року. Судячи з динаміки зростання імпорту та експорту, негативне сальдо зовнішньої торгівлі збережеться до кінця поточного року. Це може послабити гривню на міжбанку в середньостроковій перспективі.

Сьогодні відбувся аукціон Мінфіну України з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ринку були запропоновані облігації у гривнях з термінами погашення 12, 18, 24 і 36 місяців. До держбюджету було залучено лише 788,4 млн грн. Це найгірше розміщення за останній рік. Нерезиденти пропустили цей аукціон, оскільки середньозважена дохідність цих паперів залишилася на колишніх позначках. З початку серпня вони скоротили свої портфелі в даному активі на 4,71 млрд грн — до 101,44 млрд. Якщо закордонні інвестори вийдуть з цими ресурсами на міжбанк, гривня опиниться під сильним тиском.

Вважаю, що на поточному тижні долар до гривні буде зміцнюватися до рівня 27,05 грн. Єдина європейська валюта, судячи з усього, продемонструє зростання до позначки 32,05 грн", — прогнозує Андрій Гойлов.

Варто зазначити, що Україна готується до повномасштабного введення в обіг віртуальних грошей. НБУ активно розробляє власну цифрову валюту, е-гривню, а в парламенті до другого читання готується законопроєкт «Про віртуальні активи».

103

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter