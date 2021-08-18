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Гроші

Різке зростання цін на олію: оприлюднили реальну вартість продукту в Україні

14:31 18 серпня 2021
Олія

Ціни на соняшникову олію, які нещодавно встановили рекорд, вище, ніж в країнах ЄС. Про це економіст Борис Кушнірук написав в своєму Telegram-каналі.

«Отже, я купив соняшникову олію „Олейна“ у бутилі на 850 мл за 61,8 грн. Тобто, літр цієї олії в Україні, у Києві у продуктовому магазині коштує 72,7 грн, або 2,3 євро», — заявив економіст.

Варто врахувати, що масло чаші продається в меншій тарі, і тоді, виходить, що вартість літра — ще вище.

Кушнірук зазначив, що Україна — світовий лідер з експорту соняшникової олії. І при цьому вартість олії в Україні вище, ніж в магазинах країн ЄС.

«Я, наприклад, пошукав вартість соняшникової олії у берлінських онлайн-магазинах. Там можна купити літр соняшникової олії за 1,99 євро та навіть за 1,39 євро», — написав він.

Економист задає логічне запитання: «Яким чином ціна літра соняшникової олії в українських магазинах вже становить 72,7 грн або 2,3 євро?»

Нагадаємо, що раніше експерт прогнозував зниження ціни на соняшникову олію .

Фото: https://ua.depositphotos.com

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