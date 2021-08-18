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Гроші

З поштового в банківське «рабство»? Що зміниться для пенсіонерів з 1 вересня

14:59 18 серпня 2021
пенсіонери

Пенсіонерам, наляканим чутками про принципово новий порядок отримання виплат, можна розслабитися. Мінсоцполітики ще раз нагадало, що обіцяні нововведення відкладаються до 2023 року, а з 1 вересня буде діяти колишній порядок отримання пенсій. Ті, хто звик приходити за грошима на пошту, зможе отримувати виплати в поштовому відділенні. Ті, хто скористалися пенсійною програмою банку, будуть отримувати гроші на картковий рахунок. Маломобільним особам продовжать приносити пенсію за місцем проживання, якщо людина подавала таку заявку.

У той же час у кожного з пенсіонерів є можливість змінити спосіб доставки пенсії та вже з вересня отримувати виплати на новому місці. Наприклад, можна не чекати 2023 року і вже зараз перейти на обслуговування в найближчий банк і одержувати пенсію на картку.

Крім державних банків, пенсійні програми ввело багато комерційних структур. Із більш ніж 70 українських банків понад сорок вже уклали договір про співпрацю з Пенсійним фондом. Перевірити, чи є банк в списку Пенсійного фонду, можна на сайті ПФУ.

Для відкриття пенсійної картки банк зазвичай вимагає стандартний пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення, а також заяву з реквізитами.

Мінсоцполітики нагадує, що послуги з доставки пенсії оплачуються Пенсійним фондом. Гроші виплачуються відповідно до місця проживання, яке вказав пенсіонер в заяві.

Нагадаємо, в Кабміні розробили графік перегляду пенсій в 2021 році і в наступні роки аж до 2025-го. Підвищуватиметься як мінімальний розмір пенсії, так і пенсії, прив'язані до розміру заробітної плати.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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