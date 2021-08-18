26.61 / 26.81 31.11 / 31.46
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

«Це нагадує гру в покер»: хто насправді заплатить за зниження тарифів на електрику для населення

18:51 18 серпня 2021
Електролінія

Зниження тарифів для населення, яке відбудеться 1 жовтня, може мати сумні наслідки для економіки України. Про це «ФАКТАМ» заявив заступник директора ТОВ «АВГУСТА» (Група Tolk) Олег Наумік.

Експерт вважає, що держава буде компенсувати зниження тарифів за рахунок основних гравців енергоринку.

«Компанії „Укргідроенерго“ та „Енергоатом“ — останні сильні карти в руках у представників влади. З урахуванням проблем цих підприємств складається враження, що гра буде недовгою. Це нагадує гру в покер, в якій гравець, котрий програє, робить ставку „Все або нічого“ на догоду популістському рішенню утримати електорат. Їх бажання абсолютно зрозумілі, але механізм не той, адже під пільговий тариф потрапляють і споживачі з обсягом понад 250 кВт-год на місяць. Загальна сума пільг за рахунок даного зниження, яку потрібно компенсувати, становить 860 млн грн на місяць або 10 млрд грн на рік», — заявив Наумік.

На його думку, піклуватися про українців має Мінсоцполітики, а не Міненергетики.

«Наслідки таких рішень ми можемо бачити вже зараз. Основні учасники ПСО — „Укргідроенерго“, „Енергоатом“ і гарантований покупець вже встигли накопичити достатньо боргів, і їх сума буде тільки рости. Вважаю, що незабаром ми повернемося до цього питання знову, так як проблеми населення тимчасово вирішені, а рішення проблем енергетики просто відкладені. Так що нові постанови Кабміну в сфері енергетики не за горами», — впевнений Олег Наумік.

Нагадаємо, нескладні поради допомагають українцям значно заощадити на електриці.

Фото: https://ua.depositphotos.com

125

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ентоні Ліч

Повернувся з Ігор у Токіо і загинув: тренер олімпійської чемпіонки розбився на мотоциклі

гроші

Виплати перестали підвищувати: в якому разі краще повернутися до пенсії за віком

опалення

Тарифи на тепло для українців перерахують: названа ціна газу

Краснов після першого інсульту

Славетний російський художник-оформлювач Борис Краснов помирає в хоспісі від наслідків ковіду, — ЗМІ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.