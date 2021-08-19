В Україні хочуть змінити порядок виплати «декретних»: кого це стосується

У Мінсоцполітики планують змінити порядок нарахування декретних виплат жінкам, які не застраховані у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, у тому числі й для підприємниць — фізичних осіб, які не платять єдиний соціальний внесок.

Так, 19 серпня закінчився термін, відведений на обговорення проекту змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми. Пропонується з 1 вересня 2021 роки замість оформлення паперової довідки для призначення допомоги формувати у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я медичний висновок про тимчасову непрацездатність з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Жінки, які отримали довідку у лікувальному закладі, повинні будуть подати інформацію про номер запису у реєстрі. Цей же номер знадобиться і для проведення донарахувань держдопомоги у разі складних пологів — за це також належить доплата.

Як повідомляє RegioNews, нововведення торкнуться військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, співробітниць силових структур, прикордонної служби, Госспецтрасслужби і Держспецзв'язку, правоохоронних органів. У цьому ж списку — звільнені з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства не раніше, ніж за шість місяців до отримання права на допомогу; безробітні, зареєстровані у центрі зайнятості; аспірантки і докторантки; клінічні ординаторки; студентки професійних навчальних закладів і вищих навчальних закладів; непрацюючі жінки, а також жінки — ФОП, які не беруть участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Нагадаємо, що цього літа у парламент внесли проект закону щодо збільшення виплат жінкам за третю і кожну наступну дитину по 150 тисяч гривень.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

44

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter