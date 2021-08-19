Мінімальна зарплата в Україні збільшиться: коли й для кого

Проблему підвищення мінімальних зарплат українців держава намагається вирішити вже багато років. Нещодавно парламент ухвалив в першому читанні законопроєкт, який скасовує залежність рівня мінімального посадового окладу від офіційного прожиткового мінімуму. А в середу, 18 серпня, на засіданні Кабінету міністрів був затверджений законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з оплати праці на важких і небезпечних роботах». Цим документом, який незабаром надійде на розгляд парламенту, пропонується запровадити новий порядок розрахунку мінімальної зарплати для деяких видів робіт. За підрахунками чиновників, мінімальна зарплата збільшиться, тому що тепер до її складу не будуть входити окремі доплати, премії та інші додаткові виплати. Крім цього, в новому розрахунку вказані умови, які необхідно враховувати при затвердженні розміру «мінімалки».

Зокрема, законопроєкт передбачає внесення змін до Закону «Про оплату праці». У новому розрахунку, схваленому урядом, до розміру «мінімалки» не входитимуть такі складові:

доплата за суміщення професій або посад;

доплата за тимчасове виконання обов'язків відсутнього працівника;

доплата за роботу у шкідливих і небезпечних умовах праці;

доплата за роботу в особливих природних, географічних і геологічних умовах;

доплата за роботу в умовах підвищеного ризику для здоров'я;

додаткові виплати за роботу у позанормовий час;

доплати за роботу в нічний час і за роботу в роз'їздах;

виплати за роботу у свята, вихідні, святкові та неробочі дні;

доплати у вигляді премії до свят та ювілейних дат;

індексація заробітної плати;

компенсації за втрату частини доходів через порушення термінів виплати заробітної плати.

Крім того, урядовий законопроєкт передбачає нові умови для визначення розміру «мінімалки». У разі ухвалення проєкту парламентом мінімальна зарплата буде визначатися з урахуванням наступних факторів:

загального рівня середньої зарплати по всій Україні;

актуального розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

потреб працівників та їхніх сімей;

прогнозів на індекс споживчих цін, що буде діяти в період, на який визначається розмір «мінімалки»;

рівня зайнятості, продуктивності та збалансованості держбюджету України;

розмірів податків і обов'язкових зборів.

В уряді впевнені, що виключення з «мінімалки» вищеперелічених доплат і премій підвищить загальний розмір заробітної плати працівників. Особливо це стосуватиметься тих людей, які працюють у важких, шкідливих і небезпечних умовах. До речі, згідно з цим законопроєктом, роботодавець не зможе зменшувати розмір зарплати. У разі затвердження документа Верховною Радою він набуде чинності з 1 січня 2022 року.

Варто нагадати, що Мінсоцполітики підготувало проєкт постанови про розширення програми адресних доплат до стандартних пенсійних виплат для деяких категорій пенсіонерів. У документі говориться, що для вікової категорії 70−75 років додаткові виплати почнуться у 2022 році за умови, що відповідне фінансування буде передбачено держбюджетом на наступний рік. Загалом доплати отримають 1,5 мільйона пенсіонерів.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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