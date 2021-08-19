Заробітна плата вчителів виросте на 8 відсотків: міністр назвав дату

В Україні у порівнянні з минулим роком зросла середня заробітна плата. Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет пообіцяв, що в цьому році підвищать посадові оклади вчителям.

Про це він заявив на Всеукраїнському серпневому форумі «Освіта України 30 без бар'єрів: вектори якості і успіху», передає «Укрінформ».

За словами чиновника, посадові оклади вчителів у грудні поточного року виростуть на 8,4%. Раніше педагогам вже зробили підвищення з 1 січня на 20 відсотків.

Шкарлет зазначив, що без підвищення статусу вчителя не може йти мова про якість навчання.

«Будь-які зміни без підготовки вчителів не мають сенсу взагалі. Не може бути якість дитини, якість навчання набагато більше, ніж якість підготовки вчителя», — заявив Шкарлет.

Він також наголосив на необхідності педагогам пройти самооцінку й отримати сертифікат про атестацію та 20% надбавки, що дає можливість звільнитися від атестації у майбутньому.

Нагадаємо, в кінці липня уряд визначив порядок роботи навчальних закладів у разі посилення карантинних заходів.

Про особливості нового навчального року, вакцинації учнів та вчителів докладно у матеріалі «ФАКТІВ».

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