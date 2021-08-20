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Гроші

Українцям доведеться платити податок на другу пенсію: в Кабміні визначилися з термінами

7:27 20 серпня 2021
пенсія

В Україні накопичувальну пенсійну систему хочуть ввести вже у 2021 році. «Друга пенсія» буде обкладатися податком й виплачувати його потрібно буде вже з 2023 або 2024 року. Про це в ефірі «Суспільного» заявила міністерка соцполітики Марина Лазебна.

Міністерка зазначила, що зараз Кабмін працює з народними депутатами, щоб закон був розглянутий в парламенті.

Якщо закон буде прийнятий у 2021 році, то перші відрахування почнуться у 2024 році.

Нова система буде працювати за такою схемою:
з зарплати українців будуть збирати по 4% на спеціальний рахунок;
гроші будуть інвестувати;
зібрані гроші при досягненні 60-річчя будуть платити у вигляді другої пенсії.

За підрахунками міністерства, якщо відкладати 35 років з зарплати в 15 тис. грн, друга пенсія може скласти близько 3 тис. грн. Сьогоднішніх пенсіонерів нововведення ніяк не торкнуться.

Нагадаємо, на першому етапі тестування накопичувальної системи в експерименті візьмуть участь тільки працівники бюджетної сфери та роботодавці. Експерти вже розкритикували ініціативу уряду.

В Міжнародній організації праці теж говорять про неготовність України до загальнообов'язкового накопичення пенсій.

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