Перевірятимуть не всіх: українцям пояснили, які грошові операції потрапляють під фінансовий моніторинг податківців

В Україні, де з 1 вересня планують запустити «податкову амністію», нагадали громадянам, які фінансові операції українців потрапляють під фінансовий моніторинг.

Як пояснюють у ДПС, відстежуються так звані порогові, а також підозрілі фінансові операції або діяльність.

Операція вважається пороговою, якщо сума дорівнює або перевищує 400 тисяч гривень. Це ж стосується валюти у еквіваленті, банківських металів або інших активів. До речі, для підприємців, які займаються лотереями або ж азартними іграми, сума менша — 55 тисяч гривень.

На операцію звернуть особливу увагу, якщо:

зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), здійснення інших фінансових операцій відбувається між особами чи організаціями, хоча б одна з яких зареєстрована у країні, влада якої не виконує міжнародні рекомендації з боротьби із легалізацією «брудних» грошей;

фінансові операції пов'язані з політично значущими особами, членами їхніх сімей або ж пов'язаними з політиками людьми;

кошти переводяться за кордон, у тому числі, в країни, віднесені українським урядом до офшорних зон;

операція пов'язана з готівкою — внесення, переведення, отримання коштів.



«Фінансові операції або спроба їхнього проведення незалежно від суми, на яку вони проводяться, вважаються підозрілими, якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу підозрює або має достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності або можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, поширенням зброї масового знищення», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Україні посилили контроль над рахунками і банківськими переказами. В НБУ пояснювали, що робити громадянам, які хочуть через картку отримати більше п'яти тисяч гривень.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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