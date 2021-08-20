Можна залишитися на старості років без засобів до існування: названі ризики накопичувальної пенсійної системи

Введення в Україні накопичувальної пенсійної системи, при якій «друга пенсія» буде обкладатися податком, може привести до того, що люди при виході на пенсію виявляться взагалі без грошей. Про це у своєму Telegram-каналі пише ексміністр фінансів Ігор Уманський.

За словами економіста, за 35 років стажу з середньою зарплатою в Україні в 15 тисяч гривень до пенсійного віку накопичити вийде трохи понад 250 тисяч гривень. Накопичення за десятки років роботи можуть знецінитися до мізерної суми.

Немає гарантій і від того, що приватний пенсійний фонд раптом збанкрутує або просто зникне.



«Ви можете взагалі втратити свої накопичення, якщо ваш фонд раптово „лусне“. Ніяких гарантій на такий випадок не існує. У будь-якому випадку повернути вдасться далеко не все», — пише Уманський.



За його словами, у сухому залишку, все це більше схоже на перерозподіл потоків, а не на турботу про українців.



«Через деякий час ми можемо побачити не поодинокі протести ошуканих вкладників, а багатотисячні мітинги ошуканих накопичувачів. Солідарна система дійсно потребує реформування. Але краху можна уникнути не простим нагромадженням систем, а повноцінним запуском економіки. Накопичувальні пенсії потрібні Україні. Але очевидно, що вони повинні бути впроваджені іншим шляхом. Особливо з огляду на майбутнє погіршення демографічної ситуації», — зазначає експерт.

Нагадаємо, за задумом уряду, накопичувальна пенсійна система повинна існувати паралельно з діючою зараз солідарною системою. Мінсоцполітики нещодавно ще раз запевнило, що робота двох систем не вдарить по кишені ні громадян, ні роботодавців. Задум чиновників у тому, щоб відбирати частину коштів у Пенсійного фонду, і віддавати їх в управління приватним компаніям.

Раніше Уманський заявив, що зростання тарифів на комунальні послуги та подорожчання харчових продуктів призведе до інфляції в Україні, від якої у першу чергу постраждають пенсіонери.

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