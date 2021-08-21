Злам акаунту в «Приват24»: названо найпопулярніші схеми шахраїв

В Україні останнім часом активізувалися кібершахраї. Вони зламують акаунти в онлайн-банкінгу Приватбанку Приват24 будь-якими доступними способами і можуть позбавити власника всіх його коштів, пише Технофан.

Найпопулярніші способи кібершахрайства:

1. Злам облікового запису

Зловмисники можуть зламати пароль входу в систему Приват24. Ваш пароль повинен бути складним, який шахраї підібрати самостійно не зможуть. Найкраще використовувати різні символи і цифри, великі і маленькі літери, розділові знаки.

Також зламати ваш аккаунт можуть за допомогою дубліката вашої SIM-карти, яку шахраї можуть отримати, знаючи мобільні номери, на які найчастіше дзвонив чоловік останнім часом. Пароль вони можуть змінити за допомогою функції «Забули пароль?».

2. Дзвінок

Шахраї також можуть дзвонити своїм жертвам і представлятися співробітниками банку. Вони кажуть, що рахунок у Приват24 — під загрозою злому і просять перевести кошти на «резервний» рахунок і попросять дані для входу.

3. Фішинг

В цьому випадку злочинці створюють підроблений сайт Приват24. Потрапити на нього нескладно — приходить лист в пошту з посиланням, смс в телефон, в соціальних мережах публікують розіграші або акції з шкідливими посиланнями. Щоб не стати жертвою шахраїв потрібно звертати увагу на домен, де ви вводите свої дані.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно стало відомо ще про одну схему шахрайства. Так, аферисти направляють на електронну пошту або смс повідомлення про необхідність сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху, вказуючи посилання, по якому слід перейти і нібито здійснити оплату. Правда, веде вона не на справжній кабінет водія, а на фейковий. Якщо зайти на таку сторінку і заплатити, то гроші підуть прямо в руки шахраям.

Раніше в поліції розповіли, як арештантам із СІЗО вдалося виманили у громадян 18 млн гривень.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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