Киянам пояснили, чому зросли тарифи на воду

У столичній водопостачальні компанії «Київводоканал» відреагували на закиди киян про нове підвищення тарифів на воду (відбулося з 1 липня).

«Київводоканал» роз'яснив, що тарифи на воду і її відведення встановлює не сам водоканал, а Національна комісія з регулювання в енергетиці та комунальні послуги (НКРЕКУ). До повноважень компанії належить лише формування пропозицій щодо тарифів на наступний рік та їх затвердження в згаданій комісії, з урахуванням зростання цін на реагенти, матеріали і електроенергію.

Комісія стверджує (або не затверджує) тарифи за підсумками відкритих обговорень за участю представників місцевої влади та всіх зацікавлених осіб, і комісія підтверджує це рішення.

Компанія ж розраховує вартість води з урахуванням зарплати, вартості електроенергії, реагентів, очищення та знезараження води, ремонт і т.д.

Довідково: з 1 липня «Київводоканал» встановив новий економічно обгрунтований тариф в 25,38 гривень (на 3,6 гривень більше в порівнянні з попереднім тарифом).

Нагадаємо, раніше в «Київводоканалі» заявили про необхідність значних інвестицій в установку нових фільтрів для очищення води від фосфатів.

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