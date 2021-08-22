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Хто в Україні може вийти на пенсію, не чекаючи 60-річного віку: роз'яснення ПФУ

7:56 22 серпня 2021
учитель

Незважаючи на збільшення пенсійного віку в Україні, представники ряд професій мають право вийти на пенсію, не чекаючи його настання. Йдеться про пенсії за вислугу років за наявності особливого цивільного або військового стажу.

Як роз'яснив Пенсійний фонд України, на пенсії за вислугу років мають право:

  • деякі працівники освіти, охорони здоров'я і соцзабезпечення;
  • деякі працівники авіації і льотно-випробувального складу;
  • робітники локомотивних бригад;
  • працівники, зайняті в перевезеннях і безпеки руху на залізничному транспорті та метро;
  • водії вантажного автотранспорту вантажівок на шахтах, рудниках, кар'єрах і т. п .;
  • механізатори на вантажно-розвантажувальних роботах у портах;
  • працівники, зайняті на польових роботах;
  • робітники і майстри лісозаготівель і лісосплаву;
  • артисти, актори театру.

Представникам цих професій потрібно мати достатню кількість спеціального стажу і досягти 60 років.

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А ось при наявності достатньої кількості спеціального стажу на пенсію незалежно від віку можуть розраховувати: працівники авіації, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, спортсмени, артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів.

Важливо, що пенсія за вислугу років призначається за наявності стажу:

  • 25 років — станом на 1 квітня 2015 року;
  • 25 років і 6 місяців — на 31 грудня 2015 року;
  • 26 років і 6 місяців — на 11 жовтня 2017 року.

Крім того, деякі офіцери можуть вийти на пенсію в 45 років за наявності 20 і більше років стажу, а якщо він закінчив суворовське училище і потім прослужив 25 років, має право вийти на пенсію і в 41−42 роки.

Нагадаємо, раніше в Мінсоцполітики назвали можливий розмір пенсії в разі отримання виплат із солідарної та накопичувальної систем пенсійного страхування.

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