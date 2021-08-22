Нові тарифи на електрику довго не протримаються: названі причини

Уряду України не вдасться довго утримувати знижені тарифи на електроенергію, і дуже скоро побутовим споживачам доведеться платити за світло з актуальних, ринковим, цінами. Впевненість в цьому висловив розповів економічний експерт Олексій Кущ.

Цьому буде сприяти перш за все виконання зобов'язань перед зовнішніми кредиторами.

«Україна взяла на себе зобов'язання перед зовнішніми кредиторами. Зокрема, ми повинні відмовитися від покладання спеціальних обов'язків, в даному випадку на «Енергоатом» і «Укргідроенерго», — нагадав Кущ в коментарі Сегодня .

На думку аналітика в сфері енергоресурсів Святослава Павлюка, протягом десятиліть тарифи на електроенергію штучно занижувалися, а це призвело до того, що українці почали масово відмовлятися від газу на користь електрики, що ще більше збільшило попит на ринку.

У свою чергу експерт з енергетики Геннадій Рябцев назвав реальний тариф для побутових споживачів — мінімум 2,5 грн/кВтг. Саме на нього, зазначив він, повинні орієнтуватися ті, хто відмовляються від газопостачання на користь електроенергії.

Відзначимо, що раніше експерти з енергетики, проаналізувавши всі факти, вирішили, що тарифи на електроенергію для населення насправді не знизяться, а навіть зростуть.

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