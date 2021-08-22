26.60 / 26.82 30.96 / 31.38
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Нові тарифи на електрику довго не протримаються: названі причини

10:19 22 серпня 2021
Нові тарифи на електрику довго не протримаються: названі причини

Уряду України не вдасться довго утримувати знижені тарифи на електроенергію, і дуже скоро побутовим споживачам доведеться платити за світло з актуальних, ринковим, цінами. Впевненість в цьому висловив розповів економічний експерт Олексій Кущ.

Цьому буде сприяти перш за все виконання зобов'язань перед зовнішніми кредиторами.

«Україна взяла на себе зобов'язання перед зовнішніми кредиторами. Зокрема, ми повинні відмовитися від покладання спеціальних обов'язків, в даному випадку на «Енергоатом» і «Укргідроенерго», — нагадав Кущ в коментарі Сегодня .

Читайте також: Тарифи на комуналку: наскільки подорожчає газ, тепло, вода, порахував екс-міністр ЖКГ Кучеренко

На думку аналітика в сфері енергоресурсів Святослава Павлюка, протягом десятиліть тарифи на електроенергію штучно занижувалися, а це призвело до того, що українці почали масово відмовлятися від газу на користь електрики, що ще більше збільшило попит на ринку.

У свою чергу експерт з енергетики Геннадій Рябцев назвав реальний тариф для побутових споживачів — мінімум 2,5 грн/кВтг. Саме на нього, зазначив він, повинні орієнтуватися ті, хто відмовляються від газопостачання на користь електроенергії.

Відзначимо, що раніше експерти з енергетики, проаналізувавши всі факти, вирішили, що тарифи на електроенергію для населення насправді не знизяться, а навіть зростуть.

171

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Електрика

Тариф на електроенергію для українців суттєво зміниться восени: що очікувати з 1 вересня

«Літо спекотне в усіх сенсах»: Slavia вперше відреагувала на чутки про возз&#39;єднання з DZIDZIO

«Літо спекотне в усіх сенсах»: Slavia вперше відреагувала на чутки про возз'єднання з DZIDZIO

Настя Каменських

«Попа як у Кім» ледь не призвела до біди: Настя Каменських на концерті втратила рівновагу

«Осетровий» повний місяць 22 серпня: що обов&#39;язково потрібно зробити в цей день

«Осетровий» повний місяць 22 серпня: що обов'язково потрібно зробити в цей день

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.