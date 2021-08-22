Люди, що опалюють будинки електрообігрівачами, заплатять за енергію в два рази більше, ніж в минулому році

З наближенням опалювального сезону все гостріше постає питання вартості опалення житла, в тому числі і за допомогою електрообігрівачів. Прийняте недавно рішення про запровадження з 1 жовтня нових тарифів на електроенергію для населення не торкнеться домогосподарств, що опалюються електроенергією. Вони, як і раніше, будуть платити в два рази більше ніж минулої зими. Хоча, в уряді не виключають, що з цього питання будуть прийнято додаткове рішення. Так що ж сталося?

Для початку варто нагадати, що до 1 січня 2021 року діяв пільговий тариф 90 копійок за кВт-год при споживанні на місяць до 100 кВт-год. Однак, цей пільговий тариф також поширювався і на споживачів, які користуються електричною енергією для опалення будинку. Така ставка була передбачена за перші 3000 кВт-год на місяць.

Але з 1 січня 2021 року уряд скасував усі пільги на електроенергію, увівши єдиний тариф 1,68 грн за кВт-год, в тому числі і при використанні електрики для опалювання житла. Таким чином вартість опалення електроенергніей різко зросла майже в два рази. Це рішення викликало широкий громадський резонанс, після чого Кабмін ввів компенсації для 600 тисяч споживачів, будинки яких обладнані електроопалювальними установками, але тільки на перший кварталу 2021 року. На фінансування цієї бюджетної програми було направлено 1,4 млрд грн за рахунок зменшення на цю ж суму витрат, передбачених на виплату пільг і житлових субсидій.

Тепер же, після так званого зниження тарифів, з 1 жовтня домогосподарства, які споживають менше 250 кВт-год на місяць, платитимуть по 1,44 грн за кВт-год. Для тих, хто споживає більше електроенергії, ціни залишать на нинішньому рівні — 1,68 грн кВт-год. Про якісь преференції для домогосподарств опалювальних електрикою мова не йде. Таким чином, величезній кількості українців все одно доведеться платити в два рази більше, ніж у 2020 році.

Однак, як повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, питання, на яких умовах українці будуть оплачувати електроенергію, яка використовується для індивідуального електричного обігріву житла, не знято з порядку денного уряду.

«Ближче до опалювального сезону це питання ще обов'язково буде обговорюватися», — сказав міністр.

Правда, ніякої конкретики в цьому питанні немає, як і бюджетних коштів для компенсації 600 тисячам споживачів, будинки яких обладнані електроопалювальними установками. Хіба що знову скоротять фінансування субсидій і соціальної допомоги малозабезпеченим.

До речі, на думку економічного експерта Олексія Куща, уряду не вдасться довго утримувати знижені тарифи на електроенергію, і дуже скоро побутовим споживачам доведеться платити за світло за актуальними, ринковими, цінами. Цьому буде сприяти перш за все виконання зобов'язань перед зовнішніми кредиторами.

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