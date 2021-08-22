Грошей чекати доведеться дуже довго: стало відомо, коли українці зможуть отримувати виплати по накопичувальних пенсіях

На додаток до ризиків, які несе в собі накопичувальна пенсійна система, перші виплати по накопичувальних пенсіях українці зможуть отримати не раніше, ніж за 20 років. До такого невтішного висновку прийшли у Міністерстві соціальної політики.

З подібними прогнозами згодна і ведуча наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи Лідія Ткаченко, пише УНІАН.



За її підрахунками, якщо накопичувальні внески почнуть платити у 2023 році, пенсійні виплати, як щомісячні, почнуться років через 15−20.



Крім того, згідно з підрахунками Мінсоцполітики, розмір виплат навряд чи порадує більшість наших співгромадян: середня накопичувальна пенсія в Україні при наявності 35 років трудового стажу становитиме трохи понад 3 тисячі грн.



За підрахунками чиновників, при середній зарплаті у 15 тис. грн за 35 років роботи можна накопичити 445 тис. грн. Якщо людина буде отримувати пенсію протягом 15 років, накопичення дадуть їй додатково 3117 грн в місяць. Якщо середня солідарна пенсія на рівні 3624 грн, то в цілому людина отримає 6741 грн.





Водночас ексміністр фінансів Ігор Уманський впевнений, що цифри Мінсоцполітики цифри далекі від реальності: за його підрахунками, громадяни за 35 років зможуть накопичити тільки 250 тис. грн.



Крім того, на накопичувальні пенсії будуть впливати дефіцит Пенсійного фонду, інфляція, кризи та ненадійність приватних пенсійних фондів.



Нагадаємо, «друга пенсія» українців буде обкладатися податком, який потрібно буде платити мало не з першого року початку сплати внесків.

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