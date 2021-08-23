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«Щасливчики» серпня: стало відомо, якій групі пенсіонерів збільшили розмір виплат

7:49 23 серпня 2021
пенсіонер

У серпні в Україні не була передбачена індексація пенсій, але одну з груп пенсіонерів все ж чекають підвищені виплати. Ось тільки до «щасливчиків» цю групу можна віднести з великою натяжкою, оскільки йдеться про людей з інвалідністю I групи. З роз'ясненням з приводу нововведень для цієї категорії виступило Мінсоцполітики.

Ще 21 липня Кабмін ухвалив зміни в «пенсійну» постанову № 127 від 22.02.2021 та встановив: для осіб з інвалідністю I групи, які одержують пенсію, виплата повинна становити не менше 2200 гривень. Якщо ж пенсія разом з надбавками, підвищеннями, матдопомогою, додатковою пенсією, індексаціями і компенсаціями не дотягує до зазначеної суми, то проводиться доплата, щоб на руки пенсіонер отримував не менше, ніж встановлено Кабміном.

Раніше, як відомо, пенсіонер з інвалідністю I групи повинен був отримувати не менше прожиткового мінімуму (з 1 липня 2021 року — 1854 грн). Таким чином, в серпні пенсії цій категорії збільшили на 346 гривень або на 19%.

Як пояснив незалежний консультант Сергій Коробкін, таке ж правило про виплату мінімум 2200 гривень передбачено для одержувачів пенсії, які заробили необхідний стаж (30 років для жінок, 35 років для чоловіків).

Кошти для підвищення виплат людям з інвалідністю повинні відшукати Мінсоцполітики та Мінфін. При прийнятті бюджету на 2021 рік у кошторис не закладався останній перегляд пенсій.

Нагадаємо, раніше Мінсоцполітики нагадало, що люди з інвалідністю, котрі стали на облік в своєму населеному пункті, мають право на соціальне таксі. Оприлюднено роз'яснення, як користуватися цією послугою.

А консультант Сергій Коробкін пояснив особливості пенсійного законодавства, що стосуються колишніх військових і доплат за стаж, отриманий на цивільній роботі.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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