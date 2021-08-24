26.59 / 26.83 30.96 / 31.37
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Деякі українці можуть оформити дві пенсії: деталі

9:12 24 серпня 2021
пенсіонер

Українське законодавство в окремих випадках допускає можливість отримання відразу двох видів пенсій. Йдеться про людей з інвалідністю з дитинства, які підтвердили непрацездатність. Вони можуть отримувати державну соціальну допомогу з інвалідності, а залишившись сиротою — ще і пенсію по втраті годувальника. Тобто фактично будуть виплачуватися дві пенсії. Таке роз'яснення дав незалежний консультант Сергій Коробкін виданню На пенсії.

Пенсія по втраті годувальника оформляється в Пенсійному фонді. Право на неї мають непрацездатні родичі померлої особи: батько, мати, чоловік (дружина), якщо вони відносяться до категорії осіб з інвалідністю. Також оформити таку пенсію можна на неповнолітніх дітей померлого або на повнолітніх дітей, якщо інвалідність була встановлена до досягнення 18-річного віку. Для Пенсійного фонду необхідно буде зібрати пакет документів, який підтверджує, що померла особа була єдиним джерелом доходу заявника. Знадобиться трудова книжка, довідки про зарплату з місць роботи, свідоцтво про смерть.

Соцдопомогу з інвалідності оформлюють в органах праці та соціального захисту населення за місцем проживання заявника. Необхідні будуть паспорт або свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують інвалідність (висновок МСЕК про причину, групу інвалідності, час її настання і термін встановлення).

Нагадаємо, з липня було прийнято рішення підвищити виплати пенсіонерам з інвалідністю I групи. Пізніше Пенсійний фонд розширив список тих, хто може розраховувати на виплату підвищеної пенсії або доплати до неї. Пенсію у зв'язку з втратою годувальника в Україні отримують близько 530 тис. чоловік, а середній розмір виплат становить 3227 гривень.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

56

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

військові

Парад до Дня Незалежності України: де і коли дивитися онлайн-трансляцію

Парад

Парад у Києві на День Незалежності: онлайн-трансляція

Прапор України

День Незалежності України 2021: красиві привітання та яскраві листівки

Олег Винник

Де Таюне? Олега Винника запідозрили в розлученні з «таємною дружиною»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.