Деякі українці можуть оформити дві пенсії: деталі

Українське законодавство в окремих випадках допускає можливість отримання відразу двох видів пенсій. Йдеться про людей з інвалідністю з дитинства, які підтвердили непрацездатність. Вони можуть отримувати державну соціальну допомогу з інвалідності, а залишившись сиротою — ще і пенсію по втраті годувальника. Тобто фактично будуть виплачуватися дві пенсії. Таке роз'яснення дав незалежний консультант Сергій Коробкін виданню На пенсії.

Пенсія по втраті годувальника оформляється в Пенсійному фонді. Право на неї мають непрацездатні родичі померлої особи: батько, мати, чоловік (дружина), якщо вони відносяться до категорії осіб з інвалідністю. Також оформити таку пенсію можна на неповнолітніх дітей померлого або на повнолітніх дітей, якщо інвалідність була встановлена до досягнення 18-річного віку. Для Пенсійного фонду необхідно буде зібрати пакет документів, який підтверджує, що померла особа була єдиним джерелом доходу заявника. Знадобиться трудова книжка, довідки про зарплату з місць роботи, свідоцтво про смерть.

Соцдопомогу з інвалідності оформлюють в органах праці та соціального захисту населення за місцем проживання заявника. Необхідні будуть паспорт або свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують інвалідність (висновок МСЕК про причину, групу інвалідності, час її настання і термін встановлення).

Нагадаємо, з липня було прийнято рішення підвищити виплати пенсіонерам з інвалідністю I групи. Пізніше Пенсійний фонд розширив список тих, хто може розраховувати на виплату підвищеної пенсії або доплати до неї. Пенсію у зв'язку з втратою годувальника в Україні отримують близько 530 тис. чоловік, а середній розмір виплат становить 3227 гривень.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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