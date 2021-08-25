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Накопичувальна пенсія в Україні: хто її не отримає

10:16 25 серпня 2021
Накопичувальна пенсія в Україні: хто її не отримає

З 2023 року Україна планує запустити накопичувальний рівень пенсійного забезпечення. Відрахування на рахунок будуть обов'язковими для всіх працюючих, в результаті при досягненні пенсійного віку можна буде отримати виплати і з діючої солідарної системи, і з накопичувальної.

Проте, уточнює Обозреватєль, нова система не торкнеться:

  • тих, хто вже вийшов на пенсію або досягне пенсійного віку до 2023 року;
  • тих, кому до пенсії залишилося кілька років;
  • хто отримує мінімальну зарплату.

Що ж стосується розміру другої пенсії, за розрахунками Мінсоцполітики, то за умови наявності 35 років стажу і середньої зарплати в 15 тис. гривень він складе близько 3117 гривень на місяць.

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Якщо ж відштовхуватися від мінімальної зарплати і формули Мінсоцполітики (4% внеску плюс 3% прибутковості заощаджень), накопичити за 35 років можна було б всього 176,4 тисяч гривень. Таким чином, щомісячна виплата склала б усього близько 1 тис. гривень. Отже, жити доведеться все на ту ж солідарну пенсію.

Нагадаємо, на накопичену пенсію доведеться ще й платити податок.

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