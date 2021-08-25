Курс євро опустився до мінімальної позначки у нинішньому році: що далі

Якщо тиждень тому більш динамічним було падіння курсу долара у відношенні до гривні, то наразі першість належить європейській валюті.

Так, з 18 серпня долар подешевшав лише на 1 копійку, а євро відразу на 25 копійок і вже готується опуститься нижче психологічного рівня 31 грн. Варто нагадати, що у кінці 2020 року за 1 євро платили 34,60 грн. У середу, 25 серпня, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 26,67 грн за долар і 31,13 грн за євро.

На готівковому валютному ринку також курс долара майже не змінився, а євро подешевшало на 15−20 копійок. В обмінниках долари можна здати у середньому по 26,61 грн, купити — по 26,82 грн; євро — здати по 31,03 грн, купити — по 31,43 грн. На думку експертів, найближчим часом європейська валюта може відвоювати свої позиції. Тому зараз вигідно купувати саме євро.

«У понеділок та вівторок на міжбанку через святкування Дня Незалежності України торги не проводилися, — розповів «ФАКТАМ» аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — Торгова сесія п'ятниці по валютній парі долар-гривня завершилася на рівні 26,70 грн, курс євро знизився до позначки 31,18 грн. Сьогодні учасники ринку вперше з п'ятниці зможуть вийти на торги. Очікується зростання попиту на іноземні валюти з боку нерезидентів. З 1 серпня вони скоротили свої позиції в облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП) на 4,94 млрд грн — до 101,21 млрд грн. У той же час вони ігнорують первинні розміщення Мінфіну України, отже, цю суму вони виводитимуть у материнські юрисдикції. Це створить тиск на курс української національної валюти.

За заявою першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової, вчора від МВФ на рахунки України надійшли 2,7 млрд доларів. Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що ці гроші підуть на подолання кризи, до якого привела пандемія коронавірусу. Частково їх спрямують до резервів НБУ, тому вони не повинні вплинути на валютний ринок.

У вересні Україну відвідає місія МВФ для обговорення траншу у1,5 млрд доларів за програмою «Stand-by». Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що дані кошти можуть бути зараховані вже цієї осені.

Вважаю, що на поточному тижні долар США до гривні зміцниться до рівня 26,85 грн. Єдина європейська валюта з високою часткою ймовірності зросте до позначки 31,40 грн".

Варто зазначити, що що на думку фінансового аналітика компанії «Альпарі» Максима Пархоменка, українці можуть зберігати свої заощадження не лише у національній та іноземній валюті. Задля захисту від інфляції заощадження варто розділити на два «кошика».

Фото з Pixabay.

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