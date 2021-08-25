В Україні поновлюються відключення споживачів за борги з комуналки

В Україні, де нещодавно скасував «карантинну норму» щодо збільшення на 50% соціальних нормативів на ЖКП при призначенні субсидій, боржників можуть відключати від комунальних послуг.

Як пише ExPro Consulting, зняті обмеження на відключення населення через заборгованість, які раніше вводилися у зв'язку з пандемією коронавірусу. Тоді на період дії карантину та 30 днів після нього заборонялося нарахування пені та штрафів за заборгованість за житлово-комунальні послуги та припинення надання таких послуг.

Заборона діятиме у регіонах, де буде встановлений «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

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Відзначається, що постачальникам надали право відновити відключення через 30 днів після того, як регіон вийде з «червоної» карантинної зони.

Щоб відновити використання комунальної послуги (вода, газ, світло…) споживач повинен не лише погасити заборгованість, а й оплатити послугу повторного підключення. У якості приклада наводиться повторне підключення до електроенергії, яке у залежності від регіону, може скласти від 600 до 2000 грн.

Ексклюзивне інтерв'ю екс-міністра з питань житлово-комунального господарства Олексія Кучеренка про імпорт російської і білоруської електроенергії, про зміну порядку призначення субсидій, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay.

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