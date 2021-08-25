Нові тарифи на електроенергію: як українцям вписатися в норму й платити менше

З 1 жовтня в Україні почнуть діяти нові тарифи на електроенергію для населення. Так при місячному споживанні до 250 кВт / год тариф знизять з 1,68 до 1,44 грн. Але для того, щоб вписатися в зазначений норматив, необхідно дотримуватися цілий ряд умов.

У Держенергоефективності дали ряд рекомендацій, як домогтися більш ефективного споживання електроенергії та не платити більше.

У відомстві рекомендують:

- вимикати світло у порожніх приміщеннях;

- не залишати прилади, що працюють від акумулятора (наприклад, мобільні телефони), включеними довше, ніж потрібно для повної зарядки акумулятора;

- встановити енергоощадні лампочки та датчики руху на лампи;

- поступово поміняти всі побутові предмети на ті, які відповідають класу енергоефективності «А» та вище;

- повністю відключати комп'ютер, техніку, якої не користуєтеся;

- тримати холодильник і морозильник в чистоті, не повинно бути льоду і снігу; а перед тим, як поставити їжу в холодильник, її треба охолодити;

- холодильник потрібно встановити якомога далі від світла та приладів, які випромінюють тепло;

- використовувати, при можливості, СВЧ-печі, МХ-печі та індукційні плити — вони працюють швидко і економічно.

- при можливості встановити двофазні лічильники електроенергії — нічний тариф більш вигідний.



Нагадаємо, через критичну ситуацію на ринку, уряд планував підвищити тарифи на електроенергію. Але потім від такого рішення відмовилися — тариф для населення знизили.

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