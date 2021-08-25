Гаманці українців потраплять під тотальний контроль фіскалів: у Мінфіні розповіли про новий метод визначення доходів

В Україні влада хоче запровадити непрямий метод визначення доходів громадян. Про це в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

Чиновник зазначив, що Мінфін вже почав розробку відповідного законопроєкту.

Попри те, що багато хто не підтримує непрямі методи визначення доходів, боячись фіскального тиску, міністр вважає нормальним становищем, коли податкова після декларування може оцінити приріст фінансового стану людини.

За його словами, введення непрямих методів визначення доходів було основною умовою Міжнародного валютного фонду (МВФ) у зв'язку з впровадженням системи добровільного декларування доходів.

«Основна умова МВФ — застосування непрямих методів контролю», — уточнив Марченко.

Нагадаємо, в Україні запускають «податкову амністію», яка триватиме з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.

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