Не пізніше 25-го числа: в Кабміні нагадали порядок виплати пенсій в Україні

У зв'язку з появою чуток про те, що з початку вересня українці похилого віку можуть зіткнутися з низкою незручностей при отриманні пенсій, в Кабміні міністрів вирішили ще раз виступити з роз'ясненнями про те, як повинна здійснюватися виплата громадянам грошової допомоги.

Про це пише інформаційний ресурс forinsurer.

«Законом „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування“, зокрема, визначено, що громадянин має право вибирати порядок виплати пенсії, і що пенсія виплачується щомісяця не пізніше 25 числа розрахункового місяця виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України або через установи банків», — цитує ресурс документ Мінсоцполітики.

Також уточнюється, що постановою Кабінету міністрів від 26 травня 2021 року № 546 було внесено зміни, зокрема, що зберігають існуючий спосіб отримання пенсій та грошової допомоги до 2023 року.

При цьому в Міністерстві соціальної політики повідомляють, що кардинальних змін в порядок виплати та доставки пенсій з 1 вересня 2021 року не буде. У той же час постанова передбачає проведення конкурсного відбору організацій, які надаватимуть послуги доставки пенсій за місцем проживання одержувачів, але лише з початку 2023 року.

Якщо пенсіонер вибрав отримання пенсії через пошту, то виплата пенсії продовжуватиметься здійснюватися поштою. Якщо пенсіонер вибрав банк, то виплата пенсії здійснюється через банк. Якщо одержувач маломобільний і виявив бажання, щоб пенсію доставляли додому, то йому доставлять пенсію додому. Звертається увага на те, що Пенсійний фонд України оплачує послуги з доставки пенсії.

З 1 вересня 2021 пенсії і грошову допомогу в Україні повинна нараховуватися на банківський рахунок — за винятком окремих категорій осіб, говорилося в постанові КМУ про додаткові заходи щодо організації виплати та доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів в межах України, повідомляє Міністерство соцполітики .

Постановою планується введення конкурсний механізм відбору постачальників послуг з виплати та доставки пенсій, грошової допомоги за місцем проживання одержувачів. На сьогодні постачальником таких послуг є Укрпошта.

Тарифи за надання цих послуг будуть визначатися в договорах, укладених за результатами конкурсу, і не можуть бути вищі за тарифи на оплату послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошової допомоги, встановлених Кабміном. До проведення конкурсу Укрпошта продовжить здійснювати виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів.

Виплата пенсій і грошової допомоги буде здійснюватися через поточні рахунки уповноважених банків для всіх одержувачів, крім:

осіб з інвалідністю I групи;

осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду;

осіб, які досягли 80-річного віку;

одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та допомоги по догляду.

Особи з вищезазначених категорій отримуватимуть пенсії та грошову допомогу за власним вибором: або через установу, відібране на конкурсі, або через обраний самостійно банк з числа уповноважених.

Кабмін розраховував, що в разі, якщо на 1 вересня одержувач визначить для себе уповноважений банк, то рахунок йому (крім осіб з окремих категорій, зазначених вище) буде відкритий в уповноваженому банку, визначеному Кабінетом міністрів, за зверненням органів Пенсійного фонду України або органів соціального захисту. Людина зможе в будь-який момент змінити уповноважений банк за власним бажанням.

Уповноважені банки за бажанням одержувачів надаватимуть послуги з виплати пенсій та допомог з доставкою відповідно до умов договорів. Доставку пенсій і грошової допомоги додому банки зможуть організовувати самостійно або залучати для цього операторів поштового зв'язку на договірних засадах.

Оплата послуг з доставки пенсій та грошової допомоги за фактичним місцем проживання одержувачам з числа осіб з інвалідністю I групи, осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду, осіб, які досягли 80-річного віку, одержувачів державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та допомоги по догляду, будуть здійснюватися за рахунок коштів Пенсійного фонду України або коштів державного бюджету.

Нагадаємо, що в Мінсоцполітики запланували на 2022 рік кілька етапів індексації та підвищення пенсій різних типів.

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