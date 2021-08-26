26.67 / 26.86 31.18 / 31.52
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Українців змусять заплатити за дорогі машини: Кабмін готує розширений список

9:21 26 серпня 2021
гроші

Скандальний законопроєкт № 5600 про внесення змін до Податкового кодексу, прийнятий депутатами у першому читанні, передбачає, у тому числі, і збільшення податку на дорогі автомобілі.

Уже з 2022 року щорічний перелік Мінекономіки, яке публікує список машин вартістю понад 375 мінімальних заробітних плат (2,2 мільйона гривень), може значно збільшиться. Тепер податок, який ще називають податок на розкіш, доведеться платити за авто, вартістю вище 200 мінімалок (1,2 мільйона).

За новими правилами платити потрібно, якщо автомобіль коштує від 200 мінімалок, а його вiк не більше 5 років (раніше було 375 і вiк не більше 5 років).
Ставка податку 25 тисяч гривень.

Стільки ж доведеться заплатити і за квартири, площею від 300 квадратів та дома від 500 квадратів.

Більшості українців зміни не торкнуться — не у багатьох є дуже дорогі авто, випущені менш як 5 років тому.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада прийняла закони, спрямовані на легалізацію в Україні машин на єврономерах, що дозволить їхнім власникам розмитнити транспорт за доступною ціною.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що закон 5600 боляче вдарить по будівельній галузі, а вартість житла у новобудові виросте, як мінімум, на 20 відсотків.

481

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Виплата пенсій з 1 вересня: яких змін очікувати

Виплата пенсій з 1 вересня: яких змін очікувати

лічильники

Нові тарифи на електроенергію: як українцям вписатися в норму й платити менше

Оля Полякова

Оля Полякова оцінила вокальні дані Тіни Кароль після її дуету з Андреа Бочеллі

Ротару

Софія Ротару «змусила» танцювати під свою пісню подругу Зеленського Кравець та її доньку Марію

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.