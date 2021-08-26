Українців змусять заплатити за дорогі машини: Кабмін готує розширений список

Скандальний законопроєкт № 5600 про внесення змін до Податкового кодексу, прийнятий депутатами у першому читанні, передбачає, у тому числі, і збільшення податку на дорогі автомобілі.

Уже з 2022 року щорічний перелік Мінекономіки, яке публікує список машин вартістю понад 375 мінімальних заробітних плат (2,2 мільйона гривень), може значно збільшиться. Тепер податок, який ще називають податок на розкіш, доведеться платити за авто, вартістю вище 200 мінімалок (1,2 мільйона).

За новими правилами платити потрібно, якщо автомобіль коштує від 200 мінімалок, а його вiк не більше 5 років (раніше було 375 і вiк не більше 5 років).

Ставка податку 25 тисяч гривень.

Стільки ж доведеться заплатити і за квартири, площею від 300 квадратів та дома від 500 квадратів.

Більшості українців зміни не торкнуться — не у багатьох є дуже дорогі авто, випущені менш як 5 років тому.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада прийняла закони, спрямовані на легалізацію в Україні машин на єврономерах, що дозволить їхнім власникам розмитнити транспорт за доступною ціною.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що закон 5600 боляче вдарить по будівельній галузі, а вартість житла у новобудові виросте, як мінімум, на 20 відсотків.

481

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter