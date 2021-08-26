Відрахування не нижче 4 відсотків: в Кабміні розповіли, як українцям забезпечити собі високу пенсію

Для того, щоб після виходу на заслужений відпочинок отримувати солідну пенсію, майбутні пенсіонери повинні подбати заздалегідь й подумати про накопичувальну пенсійну систему.

У Міністерстві соціальної політики роз'яснили, які умови повинні бути виконані для цього, пише «Главком».

Перш за все — відрахування від заробітної плати повинні бути ніяк не нижче 4% від заробітної плати, при прибутковості + 0,25% в місяць вище рівня інфляції.



У Мінсоцполітики провели розрахунки у сьогоднішніх цінах та побудували модель для українця, який:

- отримує 15 тисяч гривень зарплати на місяць;

- має 35 років стажу;

- відраховує щомісяця 2% від зарплати на свій пенсійний накопичувальний рахунок з сум сплаченого ним податку на доходи фізосіб та 2% єдиного соціального внеску (ЄСВ).

По завершенню роботи він отримує накопичувальну пенсію протягом 15 років. При цьому весь час накопичення кошти українця працюють з прибутковістю + 0,25% вище за рівень інфляції в місяць.

В результаті його солідарна пенсія — на рівні середньої на сьогодні -3,6 тисячі гривень.



Ще однією обов'язковою умовою є наявність повного стажу у солідарній та накопичувальній системах.



Відповідно, середня пенсія у накопичувальній системі за 15 років у такого українця складе 3,1 тисячі гривень.

Разом пенсіонер буде отримувати понад 6,7 тисячі гривень. Це становить 45% від його зарплати.



Нагадаємо, у Мінсоцполітики запланували на 2022 рік декілька етапів індексації та підвищення пенсій різних типів.

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