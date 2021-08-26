26.69 / 26.87 31.21 / 31.55
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Відрахування не нижче 4 відсотків: в Кабміні розповіли, як українцям забезпечити собі високу пенсію

11:40 26 серпня 2021
гроші

Для того, щоб після виходу на заслужений відпочинок отримувати солідну пенсію, майбутні пенсіонери повинні подбати заздалегідь й подумати про накопичувальну пенсійну систему.

У Міністерстві соціальної політики роз'яснили, які умови повинні бути виконані для цього, пише «Главком».

Перш за все — відрахування від заробітної плати повинні бути ніяк не нижче 4% від заробітної плати, при прибутковості + 0,25% в місяць вище рівня інфляції.

У Мінсоцполітики провели розрахунки у сьогоднішніх цінах та побудували модель для українця, який:
- отримує 15 тисяч гривень зарплати на місяць;
- має 35 років стажу;
- відраховує щомісяця 2% від зарплати на свій пенсійний накопичувальний рахунок з сум сплаченого ним податку на доходи фізосіб та 2% єдиного соціального внеску (ЄСВ).

По завершенню роботи він отримує накопичувальну пенсію протягом 15 років. При цьому весь час накопичення кошти українця працюють з прибутковістю + 0,25% вище за рівень інфляції в місяць.

В результаті його солідарна пенсія — на рівні середньої на сьогодні -3,6 тисячі гривень.

Ще однією обов'язковою умовою є наявність повного стажу у солідарній та накопичувальній системах.

Відповідно, середня пенсія у накопичувальній системі за 15 років у такого українця складе 3,1 тисячі гривень.

Разом пенсіонер буде отримувати понад 6,7 тисячі гривень. Це становить 45% від його зарплати.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики запланували на 2022 рік декілька етапів індексації та підвищення пенсій різних типів.

113

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Оля Полякова

Оля Полякова оцінила вокальні дані Тіни Кароль після її дуету з Андреа Бочеллі

Виплата пенсій з 1 вересня: яких змін очікувати

Виплата пенсій з 1 вересня: яких змін очікувати

лічильники

Нові тарифи на електроенергію: як українцям вписатися в норму й платити менше

Юрій Горбунов з сином Іваном

Юрій Горбунов показав старшого сина і розповів, як вони з Катею Осадчою дізналися про її третю вагітність

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.