Грошей на субсидії в Україні може не вистачити: міністр назвав критичні місяці

Для фінансування субсидій у жовтні та листопаді потрібні корективи в держбюджеті на 2021 рік. Таку заяву зробив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

«Так, фінансування субсидій — один з показників, які вимагають коректив в бюджеті на цей рік», — упевнений міністр.

За його словами, субсидії оплачуються на початку наступного місяца за звітним. В результаті грудневі субсидії будуть оплачені в січні.

«Виходить, тільки жовтень-листопад. Фінансування субсидій на цей період найбільш критичне, і ми зараз думаємо, як це питання зняти», — зазначив Сергій Марченко.

У той же час чиновник запевнив, що уряд готовий виділити гроші на виплату субсидій.

«Ми говорили: після опалювального сезону проаналізуємо та зробимо висновки. Але уряд готовий виділити кошти, це не є проблемою. З огляду на перевиконання бюджету, я не вважаю це проблемою», — сказав Сергій Марченко.

Як відомо, в 2020-му році на субсидії виділили більше 39 млрд грн, а в 2021-му тільки 35 млрд грн, але в країні виросли тарифи на газ, а з 1 січня подорожчала електроенергія. В результаті вже в серпні з 35 млрд використали більш 31,4 млрд, пише «Обозреватель».

Можливо тому вимоги до субсідіантів вже посилили в травні. Наприклад, ввели вимоги по площі житла, наявності декількох автомобілів, декількох об'єктів нерухомості.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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