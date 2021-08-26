Простої виплати боргів буде недостатньо: в Україні посилили правила оплати комунальних послуг

В Україні набрали чинності зміни до закону, згідно з яким постачальники комунальних послуг знову зможуть відключати від комунікацій українців, які мають борги. А для того, щоб знову стати споживачем комунальних послуг, простої виплати боргів буде недостатньо. Про це в сюжеті ТСН.

Після внесення правок до закону, заборона на відключення споживачів та нарахування пені боржникам буде діяти тільки в регіонах, де встановлено «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки.

Через 30 днів після того, як регіон вийде з «червоної» зони карантину, постачальники послуг можуть знову нараховувати пеню і відключати боржників від електро-, газопостачання та інших видів комунальних послуг.

Для того, щоб знову стати споживачем відключеною комунальної послуги, потрібно погасити заборгованість і сплатити послугу повторного підключення, яка може бути більше, ніж сума боргів.

З урахуванням того, що заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) на кінець лютого 2021 року зросла на 1,4% у порівнянні з січнем — до 82,1 млрд гривень, в не дуже простій ситуації можуть опинитися чимало українців.

«ФАКТИ» писали про те, що за борги по комуналці українців хочуть відключати від тепломереж цілими будинками.

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