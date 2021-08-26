«Доступна іпотека під 7%»: стало відомо, яким повинен бути дохід українців, охочих купити в кредит «квартиру мрії»

В Україні триває програма «Доступна іпотека під 7%», яка була під загрозою зриву. За інформацією Мінфіну, підписані вже 730 кредитних договорів, але для їх укладення зарплата українця повинна відповідати встановленим значенням.

Оформити іпотеку та дозволити собі «квартиру мрії» можуть українці, які відповідають декільком вимогам:

дохід вище середнього по регіону (не менше 12 337 грн), але не вище 10 мінімальних зарплат — не більше 123 тисяч грн;

готовність зробити перший внесок від 140 тисяч грн;

знайшли підходяще житло до 50 м. кв на двох, побудоване не раніше 2018 року.

Для участі в іпотеці треба звернутися до уповноваженого банку з пакетом документів, після цього громадянина перевіряють на відповідність умовам програми та просять надати заявку на отримання кредиту. Далі йдуть кредитна оцінка, укладення договору та перерахування коштів кредиту продавцю предмета іпотеки. Компенсаційна процентна ставка за рахунок державної підтримки сплачується протягом терміну кредитного договору.

Умови іпотечного кредитування:

максимальна сума іпотечного кредиту — 2 млн грн:

максимальної термін виплати компенсації — 20 років;

максимальний розмір комісії за надання та обслуговування кредиту — 0,5% від суми кредиту;

максимальний термін іпотечного кредиту — 20 років;

мінімальний власний внесок позичальника — 15% від суми кредиту;

максимальний розмір комісії за надання гарантії Фонду — 0,5% річних.

Для оформлення іпотеки буде потрібен пакет документів:

заява на участь у програмі;

копія паспорта;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, реєстраційний номер можна отримати в центрах обслуговування платників;

довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) позичальника та членів його сім'ї, її можна оформити в ЦНАП;

копія свідоцтва про шлюб (за наявності) та копія свідоцтва про народження дитини / дітей (при наявності);

документи про доходи позичальника та членів його сім'ї за останні шість місяців;

довідка про перебування на квартирному обліку (за наявності).

Нагадаємо, програма «Доступна іпотека 7%» була запущена з 1 березня 2021 року. Але українцям слід враховувати, що за участі в ній існують і ризики.

Фото: pixabay.com

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