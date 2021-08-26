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Гроші

Через «БРСМ-Нафта» та інших кустарних виробників пального держбюджет втратив до 700 мільйонів, — ЗМІ

15:37 26 серпня 2021
АЗС

Прямі втрати держбюджету через імпорт безакцизних октанопідвищуючих компонентів зросли до 700 млн грн, повідомляє профільний сайт enkorr.ua, за інформацією якого найбільшим їх імпортером і споживачем є «БРСМ-Нафта».

«За розрахунками Консалтингової групи „А-95“, за сім місяців 2021 року прямі втрати державного бюджету внаслідок імпорту безакцизних октанопідвищуючих компонентів під виглядом розчинників для лакофарбової промисловості досягли 700 млн грн», — повідомляється в статті.

За інформацією Консалтингової групи «А-95», липневий показник імпорту став рекордним за всю історію спостереження — він вищий у понад два рази в порівнянні з показником за аналогічний період минулого року — збільшився з 5,2 до 12,8 тис. т. Попередній рекорд був зафіксований в травні 2021 року (11,5 тис. т).

«Лідером в рейтингу отримувачів (октанопідвищуючих компонентів під виглядом розчинників. — Авт.) за підсумком звітного місяця стала група „БРСМ-Нафта“ — 2,2 тис. т, яка здійснює самостійне виробництво високооктанових бензинів і альтернативного пального на міні-НПЗ в Гадячі (Полтавська обл.) і на нафтобазі в Переяславському (Київська обл.)», — йдеться у матеріалі на enkorr.ua та відмічається, що серед найбільших імпортерів числяться також ТОВ «Термінал», яке ввезло 1 тис. тон розчинників (фірма прописана в Миронівці Київської області, де раніше фіскальні органи неодноразово накривали незаконне виробництво нафтопродуктів), а також харківська компанія «Пром Хім» з об'ємом 900 тон — постачальник оператора найбільшого у країні міні-НПЗ в селищі Мерефа Харківської області.

Фото Pixabay

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