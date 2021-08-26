40-річним українцям розраховувати на пенсію від держави не варто: в чому причина

Українців поступово привчають до думки, що нинішнім 40-річним не варто розраховувати на пенсію від держави, з огляду на розрив між кількістю працюючих та числом пенсіонерів. Виходом може стати накопичувальна пенсійна система, але з її впровадженням все дуже непросто. Це визнав міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

«Темпи старіння населення такі, що число працюючих буде постійно скорочуватися, а кількість пенсіонерів — рости. Мені сорокарічному на пенсію в нинішніх умовах розраховувати не варто. Тоді два варіанти — або я сам шукаю можливості і відкладаю через недержавні пенсійні фонди (НПФ), або створюються умови таких накопичень для всіх громадян», — пояснив міністр.

За словами міністра, пенсії — це не те питання, де можна сидіти склавши руки і чекати неминучого: «Варіанти „давайте не будемо нічого робити“ не працюють». Сподіватися, що пенсію замінять відсотки з банківського вкладу, Марченко не радить: є ризик, що вклади знеціняться. А «під матрацом» гроші знеціняться ще швидше. «Можна вкладати в нерухомість, але теж може бути падіння ринку нерухомості», — попереджає міністр.

Мінфін готовий знайти кошти в бюджеті, щоб дати старт накопичувальній пенсійній системі. Поки пропонується, щоб в майбутню пенсію в рівній мірі інвестували і громадянин своїм єдиним соціальним внеском (ЄСВ), і держава. «Мінфін пропонує: давайте створимо окрему пряму бюджетну програму, скажімо,"Внесок держави в накопичувальну пенсійну систему». Умовно, якщо ти дав 1% або 1,5%, держава дає стільки ж. Для молоді зробити з коефіцієнтом, заохотити — якщо ти додатково вклав кошти в накопичувальний пенсійний фонд, держава додасть", — пояснив Марченко.

Нагадаємо, запустити експеримент з накопичувальними пенсіями планують з 2023 року. За розрахунками Мінсоцполітики, за 35 років стажу з середньою зарплатою в 15 тис. гривень громадянин може накопичити собі пенсію в розмірі 3117 гривень на місяць. Але в людей з мінімальною зарплатою накопичена за 35 років пенсія складе всього близько 1 тис. гривень.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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