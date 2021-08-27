Допомога при народженні дитини: коли підвищать суму виплат

В Україні пропонують підвищити допомогу при народженні дитини. Соціологи давно наголошують, що навіть народження другої дитини суттєво підвищує шанси сім'ї опинитися на межі бідності. А депутати звернули увагу, що останній раз розмір виплат переглядався влітку 2014 року (тоді повна сума «на руки» була встановлена на рівні 41 280 грн). Через сім років рекомендується підвищити соцдопомогу хоча б до 50 тис. Гривень, повідомляє ТСН. Але в бюджетному комітеті Ради радять запастися терпінням і чекати як мінімум 2023 року.

Відповідно до чинної практики, виплата грошей «на народження дитини» розтягується на три роки. Спочатку один з батьків отримує 10 320 грн, потім щомісяця по 860 грн. Парламентарії проаналізували статистику із народжуваності і прийшли до висновку, що виплати в нинішньому розмірі мало впливають на бажання народжувати дітей.

Як свідчить статистика, з 2013 року почала спостерігатися стійка тенденція до зменшення народжуваності, щороку цей показник знижується на 5%, а в 2020 році впав до мінімуму за останні десять років (293,4 тис. дітей). У 2021 році очікується ще менше новонароджених — 293 тисячі, а у 2022-му — і зовсім скромні 276 тисяч. Коефіцієнт народжуваності (вимірюється в кількості новонароджених на кожну жінку дітородного віку) з 2013 року скотився з 1,51 до 1,22.

Зараз в Раді зареєстровані два альтернативні проекти про збільшення допомоги при народженні дитини. Автори першого пропонують з 1 січня 2022 року підвищити допомогу на дитину до 50 тис гривень, але, як і зараз, розтягнути виплати на три роки. Надалі суму передбачається щорічно переглядати з урахуванням інфляції. Друга команда законодавців пішла далі і хоче повернути градацію виплат: на першу дитину — 50 тис. гривень, на другу — 100 тис. гривень, на третю і наступних — 150 тис. гривень.

В обох варіантах законопроектів виплати пропонувалося підвищити з 1 січня 2022 року. У бюджетному комітеті налаштовані критично і підкреслили, що підвищення з нового року не буде, оскільки в проекті бюджету на 2022 рік така благодійність не закладена. За підрахунками фінансово-бюджетного комітету Ради, для підвищення виплат за першою схемою в бюджеті-2022 потрібно буде знайти майже мільярд гривень (994,7 млн грн), а якщо платити за другою схемою — то 12,27 млрд грн. Де брати кошти на підвищені виплати, депутати не запропонували.

З огляду на те, що закон про підвищені виплати не був прийнятий до 15 липня, фінансовий кошторис країни на 2022 рік верстали без урахування цих побажань, а тому збільшені виплати на дитину депутати можуть закласти хіба що в бюджеті на 2023 рік.

Нагадаємо, в Україні планують частково поміняти порядок виплати «декретних».

Фото pixabay.com

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