Податкова амністія-2021: кому не потрібно заповнювати декларацію

Уряд затвердив форму одноразової добровільної декларації та порядок її подання

Всього кілька днів лишається до початку «податкової амністії», яка стартує з 1 вересня і триватиме до 1 вересня 2022 року. Як повідомляє Державна податкова служба України, в зв'язку з цим урядом затверджені форма одноразової (спеціальної) добровільної декларації та порядок її подання. Раніше на сайті Державної податкової служби України було опубліковано роз'яснення, які саме відомості вносяться в одноразову (спеціальну) добровільну декларацію.

Нагадаємо, що згідно із законодавством, скористатися добровільним декларуванням можуть фізичні особи — резиденти, в тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами, але які були резидентами на дату отримання (придбання) об'єктів декларування або на дату нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (придбані) об'єкти декларування, і які є або були платниками податків.

При цьому, в ДПС уточнили, що декларантами не можуть бути:

особи, які за станом на дату початку періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування є малолітніми, неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) або держави, або є особами, дієздатність яких обмежена і над такими особами встановлено опіку чи піклування;

декларантами також не можуть бути особи, які за будь-який рік, починаючи з 1 січня 2005 року, подавали або повинні подавати декларації відповідно до законів, які визначають або визначали правові та організаційні засади у сфері запобігання корупції (крім тих, які претендували або претендують на зайняття посад, перебування на яких потребує або вимагало від особи подання відповідної декларації, і не були призначені чи обрані на відповідні посади);

особи, стосовно яких з боку України застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Податківці підкреслюють, що особи, які можуть скористатися правом на одноразове (спеціальне) добровільне декларування і не скористалися цим, вважаються такими, що повідомили контролюючий орган про відсутність у власності станом на дату завершення періоду проведення добровільного декларування активів фізичної особи, отриманих (придбаних) за рахунок доходів, з яких не сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори.

Варто відзначити, що паралельно з проведенням «податкової амністії» українська влада збирається запровадити непрямий метод визначення доходів громадян. Як заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, Мінфін вже почав розробку відповідного законопроекту. За словами міністра, введення непрямих методів визначення доходів було основною умовою Міжнародного валютного фонду (МВФ) в зв'язку з впровадженням системи добровільного декларування доходів.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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