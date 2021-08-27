Донарахування у платіжках за опалення: в АМКУ назвали причини

У Києві, де у платіжках за комуналку з'явився рядок про авансовий платіж за опалення, мешканці скаржаться на нарахування додаткових сум за період, що минув, від «Київтеплоенерго».

В Антимонопольному комітеті України, на рекомендації якого посилається постачальник, заявили про початок перевірок.

«Комітет зазначає, що нові нарахування споживачі отримали не в результаті дій відділення комітету, а в результаті дій / бездіяльності КП „Київтеплоенерго“. Адже комунальне підприємство без укладання нових договорів зі споживачами здійснювало нарахування за новою Методикою розподілу між споживачами обсягів спожитих в будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Ці дії можуть містити ознаки порушення конкурентного законодавства у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку», — йдеться у повідомленні.

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При цьому в АМКУ нагадали, що «Київтеплоенерго» були спрямовані «обов'язкові для розгляду рекомендації утриматися від застосування Методики № 315 при розрахунках із споживачами, з якими не укладено договори відповідно до вимог Закону, і здійснити перерахунок споживачам, з якими були укладені до 01.05 .2019 року договори про надання комунальних послуг, розмір плати за послуги з централізованого опалення відповідно до Методики № 359 «.

У комітеті додали, що «Київтеплоенерго» повідомив про часткове виконання наданих йому рекомендацій. А наразі АМКУ з'ясовує, чи дійсно вони виконані, і чи пов'язані з їхнім виконанням значні донарахування у платіжках.

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Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ».

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