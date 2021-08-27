Нацполіція підозрює Глобалмані у відмиванні і виведенні коштів в Росію (документ)

Головне управління Нацполіціі в Києві звернулося до голови Нацбанку Кирила Шевченка з пропозицією скасувати реєстрацію МПС Глобалмані в Україні. Підставою для цього в поліції назвали підозру у відмиванні та виведенні коштів до Росії.

Зокрема, в переданому правоохоронцями в НБУ документі йдеться: «Посадові особи ТОВ „Глобалмані“ здійснювали фінансові операції за період 2019−2020 рр. на загальну суму 6,5 млрд грн, які мають ознаки шахрайства та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Учасником МПС „Глобалмані“, згідно з даними НБУ, є компанія B-Efekt A.S. (Чехія). Компанія має спільних керівників з ТОВ „Глобалмані“, здійснює переказ коштів у Російську Федерацію, в тому числі через платіжні системи Qiwi і Contact, які знаходяться під санкціями в Україні».

Як уточнюється у зверненні, до компанії B-Efekt A.S. мають відношення колишні акціонери банку «Траст», визнаного НБУ неплатоспроможним. Зараз ФГВФО через суд домагається відшкодування 380 млн гривень від екс-акціонерів банку «Траст».

Як випливає зі звернення, в причетності до фінансових операцій, що мають ознаки протиправних, підозрюється також Банк Альянс, який виступає розрахунковим банком та емітентом електронних грошей МПС Глобалмані.

«АТ Банк Альянс є розрахунковим банком МПС „Глобалмані“. АТ Банк Альянс як емітент електронних грошей зобов'язаний забезпечити здійснення заходів щодо запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Є підстави для перевірки відомостей, які вказують на можливу причетність посадових осіб Банку Альянс, ТОВ „Глобалмані“ до вищевказаної протиправної діяльності», — наголошується в документі.

У Нацполіціі також закликають главу НБУ ініціювати перевірку МПС «Глобалмані», за результатами якої прийняти рішення про доцільність скасування реєстрації платіжної системи.

Нагадаємо, 25 серпня на офіційній сторінці GlobalMoney в Фейсбук компанія заявила про інформаційні атаки і підкреслила, що свою діяльність здійснює виключно в рамках законодавства України та не співпрацює з фізичними та юридичними особами Російської Федерації.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про проведення Нацбанком України позапланової виїзної перевірки діяльності АТ «Банк Альянс» у період з 11 грудня 2020 року по 11 лютого 2021 року на відповідність законодавству про запобігання відмиванню доходів.

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