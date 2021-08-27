Доплата в 300 гривень до пенсії: кому будуть платити по-новому

З 1 жовтня 2022 року пенсіонерам у віці від 70 до 75 років буде выплачуватися доплата до пенсії в розмірі 300 гривень на місяць. Це передбачено оприлюдненим для обговорення проектом постанови уряду України.

«Щомісячна компенсаційна виплата особам, які досягли віку 70 років після 1 жовтня 2022 року, встановлюється і виплачується з дати досягнення ними зазначеного віку», — цитує проект ресурс На пенсії .

Довідково: станом на 1 липня 2021 середня пенсія в Україні становила 3778,8 грн на місяць, тобто на 608,6 гривень більше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2021 року надбавку до пенсії в розмірі 400 гривень почнуть отримувати пенсіонери, які досягли 75 років. При цьому спочатку передбачалося почати такі виплати з 1 липня.

А в липні Кабінет Міністрів прийняв рішення про доплати пенсіонерам, які отримують менше 2200 гривень.

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