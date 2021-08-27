Правозахисник і блогер Сергій Наумович проаналізував процес створення Бюро економічної безпеки. У своєму блозі на Цензор.НЕТ він написав: «Уже в кінці вересня буде ліквідовано Державну фіскальну служба (ДФС). Замість неї почне працювати Бюро економічної безпеки (БЕБ). Поки що тільки головний фіскал — Вадим Мельник — подбав про своє щасливе майбутнє, зайнявши пост голови БЕБ. Ймовірно, за Мельником в БЕБ потягнуться й основні керівники ДФС».

За спостереженням блогера, багато охочих працевлаштуватися в Бюро фіскалів активно борються в інтернеті з компрометуючій їх, а також їх найближчих родичів інформацією.

«Наприклад, так вчинив начальник Третього відділу розслідування кримінальних проваджень Офісу великих платників податків ДФС Максим Федосов. Але, як завжди буває у нечесних правоохоронців, підвела жадібність. Чим зіпсувала без п'яти хвилин високопоставленому співробітникові БЕБ надії на майбутнє», — пише Наумович.

У зв'язку з цим блогер нагадав історію про те, як 30 липня в Києві посеред вулиці двоє співробітників ДФС заштовхали в авто директора комерційного підприємства й нібито вимагали від жінки підписи під вже готовою заявою про діяльність її компанії. Згодом з'ясувалося, що в цьому брав участь співробітник Управління по боротьбі з фінансовими злочинами Офісу великих платників ДФС Тарас Кручко. Постраждала під тиском підписала всі документи, які від неї вимагали, а потім оперативно подала скаргу на незаконні дії правоохоронців до центрального офісу ДФС.

«Фіскали ніяких порушень не знайшли, принаймі, так вони заявили за результатами „внутрішнього розслідування“. Його проводив слідчий ДФС Дмитро Пташинский, сім'я якого пов'язана з центром конвертації в Харкові, як видно з рішення суду, про який я писав раніше. Тим самим Пташинский підставив свого безпосереднього начальника — Максима Федосова, який так старанно прибирав хвости в інтернеті. Хоча й забув стерти інформацію про придбаний ним будиночку в окупованому Донецьку в липні 2019 року», — написав Наумович.

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