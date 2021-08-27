«Неприпустимо»: представник білоруського НПЗ про додавання спирту у бензин

Представник найбільшого в Білорусі Мозирського нафтопереробного заводу, коментуючи запит щодо програми мережі АЗС «БРСМ-Нафта» по поліпшенню якості шляхом додавання в білоруські бензини паливного етанолу, заявив про неприпустимість подібного процесу без відповідного контролю. Про це повідомив профільний сайт enkorr.ua.

«Додавання до товарної продукції — автомобільних бензинів — компонентів етилового спирту без контролю якості неприпустиме, оскільки веде до втрати оригінальних експлуатаційних характеристик нафтопродуктів», — пише enkorr.ua.

За словами головного інженера ВАТ «Мозирський НПЗ» Євгена Григоровича, при додаванні етилового спирту відбуватиметься підвищена корозія технологічного обладнання через здатність спирту поглинати вологу з атмосферного повітря.

«Також при транспортуванні автомобільних бензинів, виготовлених з етиловим спиртом на великих відстані, відбувається розшарування продукту на компоненти — бензин та спирт», — зазначив він.

Як повідомляли ЗМІ з посиланням на профільний сайт enkorr.ua, «БРСМ-Нафта» з травня відмовилася від продажу заводських бензинів марки А-92 та перейшла на реалізацію бензину Plus А-92 Евро5-Е5, одержуваного шляхом додавання в заводські бензини 1% паливного етанолу (спирту): «Згідно з опублікованими на АЗС БРСМ паспортами якості, Plus А-92 Евро5-Е5 був вироблений на базі бензину Мозирського НПЗ».

Українські нафтопереробні заводи також заявили про неприпустимість додавання в вироблений ними бензин А-92 паливного біоетанолу.

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