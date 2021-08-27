Кому і де в Україні жити добре: Держстат розповів правду про зарплати українців
Середня номінальна заробітна плата в Україні, в рекордному зростанні якої до кінця року упевнений Нацбанк, в липні 2021 року вийшла на піковий рівень в 14 345 гривень (мова про штатних працівників підприємств, установ та організацій України), що на 32 гривні більше в порівнянні з червнем. Про це повідомляє Державна служба статистики.
Таким чином, середня зарплата українців в липні відповідала 527 доларам США.
Зростання зарплати в липні в порівнянні з липнем 2020 року склало 21,5%, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) за рік зросла на 10,2%.
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Найвища нарахована зарплата в липні була зафіксована в Києві і Донецькій областях — 20 956 гривень і 15 287 гривень відповідно, а найнижча — в Чернівецькій області (склала 11 350 гривень).
В галузевому розрізі найбільша винагорода отримували співробітники інформаційно-телекомунікаційної галузі — 24 946 гривень, фінансах та страхуванні — 24 489 гривень, а також в державному управлінні і обороні — 20 782 гривень.
Нагадаємо, Кабмін готовий запропонувати Верховній Раді оновити правила нарахування мінімальної заробітної плати.250
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