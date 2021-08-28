Бензин на заправках почав дешевшати: названо причину

Якщо протягом усього серпня пальне лише дорожчало, то напередодні вересня на вітчизняних заправках спостерігається зниження вартості бензину і дизпалива. Правда пов'язано це не з ринковими чинниками, а з державним регулюванням, запровадженим навесні нинішнього року. Хоча, скраплений газ, ціни на який не регулюються урядом, продовжує дорожчати. Так, з 10 серпня літр бензину А-95 подешевшав на 52 копійки, дизпалива — на 50 копійок, а ось літр скрапленого газу подорожчав на 26 копійок. Станом на 28 серпня середня вартість бензину А-95 становить 29,75 грн за літр, дизпалива — 27,96 грн, скрапленого газу — 17,48 грн.

Міністерство економіки України 26 серпня оприлюднило нову середню вартість бензинів в розмірі 25,53 грн за літр і дизпалива — 21,11 грн за літр. На підставі цих показників вираховується гранична ціна реалізації палива на АЗС. Таким чином, з урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на «звичайний» бензин для його роздрібного продажу не повинна перевищувати 30,53 грн за літр, на «звичайне» дизпаливо — 28,11 грн за літр. Як бачимо, у порівнянні з другою декадою серпня середня ціна на бензин знизилася на 1,14 грн за літр, а на дизпаливо — на 0,53 грн за літр.

Що ж стосується зрідженого газу, то його вартість поки росте не тільки в роздробі, але і в опті. Хоча, за даними Консалтингової групи «А-95», більшість трейдерів вважають, що український ринок автогазу збалансувався, і зараз ресурсне наповнення знаходиться на високому рівні. У зв'язку з цим оператори ринку очікують зниження цін на кордоні. На даний момент пропозиції російських компаній залишаються на рівні 770 доларів за тонну скрапленого газу, проте ніхто не купує такий дорогий ресурс в очікуванні зниження цін.

Варто зазначити, що за даними профільного сайту enkorr.ua, прямі втрати держбюджету через імпорт безакцизних октанопідвищуючих компонентів зросли до 700 млн грн. Ці компоненти використовуються для виготовлення так званого «бодяжного» палива, реалізованого деякими мережами АЗС. Експерти зазначають, що використання такого пального може призвести до виходу з ладу двигуна автомобіля.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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