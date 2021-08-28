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Гроші

Тарифи на газ з 1 вересня: названо найбільш «жадібних» постачальників

13:46 28 серпня 2021
Тарифи на газ з 1 вересня: у кого з постачальників найвищі ціни

Більшість українських газопостачальників вже оприлюднило місячні цінові пропозиції у вересні, які варіюються від 7,99 до 20,96 гривні за кубометр газу.

Мінімальний тариф пропонують газопостачальні компанії «Галнафтогаз» та «Стрийнафтогаз», а найвищий місячний тариф у вересні встановила газопостачальна компанія «Енергія країни» — 20,96 гривні за кубометр.

Примітно, що газопостачальна компанія «Газпостачсервіс» залишає свій місячний тариф незмінним вже більше чотирьох місяців. Також стабільно утримують місячний тариф на рівні річного пропозиції газопостачальники YASNO, констатує 24 канал.

Вересневий тариф вище річного встановили компанії:

  • «Асканія енерджі» — 12,50 гривні за кубометр газу, річний тариф — 9,95 гривні
  • «Волиньгазсбит» — 12,98 гривні, річний тариф — 7,99 гривні
  • «Уманьгаз збут» — 16,78 гривні, річний тариф — 7,89 гривні
  • «Черкасигаз збут» — 16,76 гривні, річний тариф — 7,89 гривні
  • «М газ трейдинг» — 17 гривень, річний тариф — 10,18 гривні
  • «Газпромпостач» — 18 гривні, річний тариф — 10,80 гривні
  • «Енергія країни» — 20,96 гривні, річний тариф — 11,22 гривні.

Вересневий тариф нижче річного заявлений:

  • «Галнафтогазом» — 7,99 гривні за кубометр, річний тариф — 10,99 гривні
  • «Стрийнафтогазом» — 7,99 гривні, річний тариф — 11,99 гривні
  • «Маргазом» — 8,79 гривні, річний тариф — 9,75 гривні
  • «Чернівецькою обласної енергопостачальною компанією» — 9,35 гривні, річний тариф — 13,50 гривні
  • «Житомирською обласної енергопостачальною компанією» — 13,40 гривні, річний тариф — 13,50 гривні.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко визнав відсутність коштів для фінансування субсидій в жовтні і листопаді 2021 року і заявив про необхідність коректив в держбюджеті на 2021 рік.

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