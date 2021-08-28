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Дитячі виплати збираються підвищити: на яку допомогу розраховувати молодим сім’ям

16:08 28 серпня 2021
дитина

В Україні при народженні дитини сім'ї покладається державна допомога. Вона надається одному з батьків дитини або опікуну, які постійно проживають разом з дитиною на території нашої країни.

У Мінсоцполітики нагадали, що загальний розмір допомоги при народженні дитини становить 41 280 гривень, з яких одноразово виплачується 10 320 гривень, решта суми — щомісяця протягом 3-х років по 860 гривень.

Призначення та виплата державної допомоги сім'ям з дітьми здійснюються органами соціального захисту населення.

Для отримання державної допомоги потрібно звернутися до виконавчого органу або до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем проживання.

Заяву про призначення допомоги при народженні дитини також може бути подано в електронній формі структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

Крім того, батьки або опікун можуть скористатися комплексною послугою еМалятко. Для цього в органи соцзахисту населення потрібно надати:
- заяву одного з батьків (опікуна) встановленого зразка;
- копію свідоцтва про народження дитини (з пред'явленням оригіналу).

Нагадаємо, зараз у Верховній Раді зареєстровано два альтернативних законопроєкти про збільшення допомоги при народженні дитини з 1 січня 2022 року. Кабмін пропонує збільшити суму до 50 тисяч гривень.

фото https://ua.depositphotos.com/

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